Взрыв заглушил все, а дальше паника: студентка из Украины о деталях трагедии в Бейруте
В Бейруте, столице Ливана, 4 августа прогремели мощные взрывы, приведшие к ужасным разрушениям и жертвам. Студентка из Украины, которая находилась в городе описала первые минуты после взрыва.
Студентка Ливанского университета "Каслик" Ирина Карапата находилась в 5 километрах от места происшествия. В комментарии "Громадському" она рассказала о том, как пережила взрыв.
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Женщина отметила, что вечером прогремел первый ощутимый взрыв, который насторожил людей. Впоследствии, дом, в котором она находилась начало трясти, как во время землетрясения и тогда раздался второй взрыв.
Взрыв заглушил уши, а дальше паника, посыпались окна у соседей. Первая мысль – атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта,
– рассказала украинка.
Люди убегали и старались держаться на безопасном расстоянии от места взрыва.
Взрыв в Бейруте: главное
- В Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. По состоянию на утро 5 августа известно о более 4 тысячах пострадавших и по меньшей мере 78 погибших. Представители Красного Креста говорят уже о сотне погибших.
- Количество жертв может расти, ведь взрыв разрушил значительную часть Бейрута. Во всем городе разрушены дома, сожжены автомобили, а порт почти полностью уничтожен. Жертвы могут находиться под руинами.
- По итогам заседания правительства Бейрут был объявлен городом бедствия, правительство ввело чрезвычайное положение на две недели. Всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.
Взрыв в Бейруте: смотрите видео