В Бейруте, столице Ливана, 4 августа прогремели мощные взрывы, приведшие к ужасным разрушениям и жертвам. Студентка из Украины, которая находилась в городе описала первые минуты после взрыва.

Студентка Ливанского университета "Каслик" Ирина Карапата находилась в 5 километрах от места происшествия. В комментарии "Громадському" она рассказала о том, как пережила взрыв.

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Женщина отметила, что вечером прогремел первый ощутимый взрыв, который насторожил людей. Впоследствии, дом, в котором она находилась начало трясти, как во время землетрясения и тогда раздался второй взрыв.

Взрыв заглушил уши, а дальше паника, посыпались окна у соседей. Первая мысль – атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта,

– рассказала украинка.

Люди убегали и старались держаться на безопасном расстоянии от места взрыва.

Обратите внимание! В посольстве Украины в Ливане сообщили, что пока информации о пострадавших в результате взрыва украинцев нет.

В Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. По состоянию на утро 5 августа известно о более 4 тысячах пострадавших и по меньшей мере 78 погибших. Представители Красного Креста говорят уже о сотне погибших.

Количество жертв может расти, ведь взрыв разрушил значительную часть Бейрута. Во всем городе разрушены дома, сожжены автомобили, а порт почти полностью уничтожен. Жертвы могут находиться под руинами.

По итогам заседания правительства Бейрут был объявлен городом бедствия, правительство ввело чрезвычайное положение на две недели. Всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.

Взрыв в Бейруте: смотрите видео