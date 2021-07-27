Взрыв на заводе в Германии: число жертв возросло, горожан просят оставаться дома

Число жертв в результате взрыва на химзаводе в Германии 27 июля возросло до 2 человек. Кроме того, сейчас известно о 31 пострадавшем.

Кроме того, еще 5 человек пропали без вести. Спасатели признаются: надежда найти их живыми, тает с каждым часом.

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Жителей Леверкузена, где случилась беда, призывают без надобности не выходить на улицу. Кроме того, людям рекомендуют закрыть окна и воздержаться от пользования кондиционерами.

Власти также запретили детям в течение ближайших нескольких дней играть на улице, купаться в бассейнах, расположенных под открытым небом, и есть фрукты, выращенные на приусадебных участках.

В то же время первые пробы воздуха показывают, что угрозы, к счастью, нет. Однако людей просят не терять бдительности и не пренебрегать собственной жизнью.

Взрыв в Германии: главное