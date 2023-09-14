В России раздался взрыв на заводе военной техники в Кургане: пострадали сотрудники
Продолжают случаться странные вещи на территории России. В стране-агрессоре раздался взрыв на заводе военной техники в Кургане.
Как рассказывают российские СМИ, взрыв произошел в Кургане на заводе "Ростеха". Это предприятие занимается производством военной техники.
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Пострадали сотрудники предприятия
По имеющейся информации, взрыв произошел 13 сентября. Известно, что произошли взрывы паров керосина во время сварочных работ в цехе по сборке топливных баков для БМП "Курганмашзавода".
Вследствие этого пострадали два сотрудника предприятия. Речь идет о 25-летнем сборщике и 38-летнем сварщике. Их доставили в местную больницу с разными ожогами.
Предварительно, причиной взрыва произошло нарушение техники безопасности. Сам пожар сотрудники цеха погасили в короткие сроки.
Утром в России произошел еще один взрыв. Стало известно, что его эпицентром стал газопровод.
Под Саратовом взорвался газопровод
Очевидцы рассказали, что взрыв произошел около 06:20. После этого огромный столб дыма поднялся в небо. Тогда жители предположили, что произошло повреждение газопровода.
От Саратова километров 5 отъехали. Пламя бурлит, дым вверх поднимается, что-то вспыхнуло конкретно,
– говорит один из россиян.
Вскоре стало известно, что на место отправились 4 пожарных расчета. Они поехали в поселок Красный Октябрь. Пожар разгорелся на площади 2 га в поле. Говорят, что произошло это из-за разгерметизации газопровода Песчаный – Умет – Сторожевка.
Утром Евпаторию атаковали дроны
- В то же время, утром было максимально беспокойно во временно оккупированном Крыму. Взрывы слышали вблизи Евпатории.
- Российские захватчики пожаловались на то, что их якобы атаковали дроны. Жаловали, что беспилотники били по Евпатории около 6 утра.
- Вскоре стало известно, что раздался взрыв в районе Заозерного. Жители рассказали, что в результате взрывной волны у многих "дома ходили ходуном".
- Впоследствии рассказали, что в районе взрыва находится воинская часть №85683.