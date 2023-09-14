В России раздался взрыв на заводе военной техники в Кургане: пострадали сотрудники

Продолжают случаться странные вещи на территории России. В стране-агрессоре раздался взрыв на заводе военной техники в Кургане.

Как рассказывают российские СМИ, взрыв произошел в Кургане на заводе "Ростеха". Это предприятие занимается производством военной техники.

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Пострадали сотрудники предприятия

По имеющейся информации, взрыв произошел 13 сентября. Известно, что произошли взрывы паров керосина во время сварочных работ в цехе по сборке топливных баков для БМП "Курганмашзавода".

Вследствие этого пострадали два сотрудника предприятия. Речь идет о 25-летнем сборщике и 38-летнем сварщике. Их доставили в местную больницу с разными ожогами.

Предварительно, причиной взрыва произошло нарушение техники безопасности. Сам пожар сотрудники цеха погасили в короткие сроки.

Утром в России произошел еще один взрыв. Стало известно, что его эпицентром стал газопровод.

Под Саратовом взорвался газопровод

Очевидцы рассказали, что взрыв произошел около 06:20. После этого огромный столб дыма поднялся в небо. Тогда жители предположили, что произошло повреждение газопровода.

От Саратова километров 5 отъехали. Пламя бурлит, дым вверх поднимается, что-то вспыхнуло конкретно,

– говорит один из россиян.

Вскоре стало известно, что на место отправились 4 пожарных расчета. Они поехали в поселок Красный Октябрь. Пожар разгорелся на площади 2 га в поле. Говорят, что произошло это из-за разгерметизации газопровода Песчаный – Умет – Сторожевка.

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