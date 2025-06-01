Мощный взрыв прогремел на моторном заводе в России: вспыхнул пожар, есть пострадавший

В ночь на 3 июня прогремел взрыв на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области России. Вспыхнул сильный пожар. Огонь быстро перекинулся на производственный цех.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Взрыв на Заволжском моторном заводе

По данным пропагандистов, около 23:00 на Заволжском моторном заводе прогремел мощный взрыв. Было видно зарево от пожара.

Российские телеграм-каналы отметили, что, предварительно, якобы "рванул грузовик с цистерной", находившийся на территории завода. Пожар быстро перекинулся на производственный цех.

Писали, что пострадал рабочий. Будто бы у него 10% ожогов тела. Его госпитализировали. На месте работают экстренные службы.

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Позже вражеские телеграм-каналы написали, что грузовик "рванул" прямо в цехе с химическими веществами. Пламя быстро перекинулось на кровлю цеха.

Пропагандисты отметили, что сотрудники МЧС якобы уже ликвидировали открытое горение на площади 60 квадратных метров. Точная причина взрыва пока неизвестна.

Пожар после взрыва на моторном заводе в России / Фото из сети

Краткая справка. Заволжский моторный завод – российское предприятие по производству автомобильных бензиновых и дизельных двигателей.

Где расположен Заволжский моторный завод: смотрите на карте