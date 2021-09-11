Взрыв в жилом доме в России: число погибших возросло до троих

В Липецкой области России произошел взрыв в жилом доме. Жертвами трагедии в городе Елец стали три человека, среди них – ребенок.

Об этом сообщили в администрации Елецкого района. Ранее было известно об одном погибшем, позже из-под завалов извлекли тела ребенка и взрослого.

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Под завалами еще могут быть люди

По предварительной информации, под руинами может находиться еще один взрослый житель. Местные власти подсчитали, что на момент взрыва в доме было 25 человек.

О погибших известно лишь, что это – женщина 1971 года рождения и 11-летний ребенок. О последней жертве взрыва пока информации нет.

Сейчас в больницах Ельца находятся четверо пострадавших, среди них – один ребенок, – говорится в сообщении властей.

Что известно о взрыве городе Елец: