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      Взрывчатку, оружие и коммунистическую символику нашла полиция Николаева у группы воров

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      Изъятое у воров имущество
      Изъятое у воров имущество / Пресс-служба полиции Николаевщины

      Николаевские правоохранители провели 30 августа ряд обысков в жилищах причастных к совершению краж людей. Во время этих обысков нашли оружие и патроны к нему, килограмм тротила, наркотики и символику Компартии, которая запрещена в Украине законом о декоммунизации.

      Правоохранители также нашли служебную документацию одного из государственных предприятий оборонной направленности, сообщили в пресс-службе областной полиции. Среди изъятого – также карты Николаева с обозначениями государственных органов и учреждений. Назначение и цель использования этих карт сейчас выясняют.

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      КПУ комуністична символіка поліція Миколаїв
      Изъятый у злоумышленников флаг Компартии

      зброя пістолет набої кримінал Миколаїв поліція
      Оружие с патронами, которые полиция нашла у воров

      тротил вибухівка фото
      Килограмм тротила

      Что известно о ворах, которых обыскали правоохранители?

      Ранее николаевские правоохранители провели масштабную спецоперацию. В результате нее ликвидировали деятельность преступной группировки, причастной к серии краж из квартир жителей Николаева.

      Злоумышленников задержали 28 мая сразу после совершения очередной кражи ценностей из квартиры местной жительницы. Правоохранители заблокировали авто, в котором ехали 34-летний главарь и члены контролируемой им группировки. Из авто изъяли только что похищенное имущество, устройства для отпирания замков, наборы металлических и магнитных ключей, отвертки, рацию, перчатки, балаклавы и прочие принадлежности, с помощью которых воры совершали кражи.

      А в квартирах фигурантов дела следователи и оперативники нашли ряд ювелирных изделий, часы, парфюмерию, компьютерную технику, орудия преступлений и тому подобное.

      После этого полиция открыла дело, а суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они и воспользовались.

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      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости КПУ Декоммунизация Новости Николаева
      Источник: 24 канал
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      Новости за 31 августа
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