Вибухівку, зброю та комуністичну символіку знайшла поліція Миколаєва у групи крадіїв

Миколаївські правоохоронці провели 30 серпня низку обшуків у помешканнях причетних до скоєння крадіжок людей. Під час цих обшуків знайшли зброю та набої до неї, кілограм тротилу, наркотики та символіку Компартії, що заборонена в Україні законом про декомунізацію.

Правоохоронці також знайшли службову документацію одного з державних підприємств оборонної спрямованості, повідомили у прес-службі обласної поліції. Серед вилученого – також карти Миколаєва із позначеннями державних органів та установ. Призначення та мету використання цих карт зараз з’ясовують.

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Вилучений у зловмисників прапор Компартії



Зброя з набоями, які поліція знайшла у крадіїв



Кілограм тротилу

Що відомо про крадіїв, яких обшукали правоохоронці?

Раніше миколаївські правоохоронці провели масштабну спецоперацію. В результаті неї ліквідували діяльність злочинного угрупування, причетного до серії крадіжок з квартир жителів Миколаєва.

Зловмисників затримали 28 травня відразу після скоєння чергової крадіжки цінностей з квартири місцевої мешканки. Правоохоронці заблокували авто, в якому їхали 34-річний ватажок та члени контрольованого ним угрупування. З авто вилучили щойно викрадене майно, пристрої для відмикання замків, набори металевих та магнітних ключів, викрутки, рацію, рукавиці, балаклави та інше приладдя, за допомогою якого злодії скоювали крадіжки.

А в помешканнях фігурантів справи слідчі та оперативники знайшли низку ювелірних виробів, годинники, парфуми, комп’ютерну техніку, знаряддя злочинів тощо.

Після цього поліція відкрила справу, а суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, яким вони і скористалися.