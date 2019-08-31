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      Вибухівку, зброю та комуністичну символіку знайшла поліція Миколаєва у групи крадіїв

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      Вилучене у крадіїв майно
      Вилучене у крадіїв майно / Прес-служба поліції Миколаївщини

      Миколаївські правоохоронці провели 30 серпня низку обшуків у помешканнях причетних до скоєння крадіжок людей. Під час цих обшуків знайшли зброю та набої до неї, кілограм тротилу, наркотики та символіку Компартії, що заборонена в Україні законом про декомунізацію.

      Правоохоронці також знайшли службову документацію одного з державних підприємств оборонної спрямованості, повідомили у прес-службі обласної поліції. Серед вилученого – також карти Миколаєва із позначеннями державних органів та установ. Призначення та мету використання цих карт зараз з’ясовують.

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      КПУ комуністична символіка поліція Миколаїв
      Вилучений у зловмисників прапор Компартії

      зброя пістолет набої кримінал Миколаїв поліція
      Зброя з набоями, які поліція знайшла у крадіїв

      тротил вибухівка фото
      Кілограм тротилу

      Що відомо про крадіїв, яких обшукали правоохоронці?

      Раніше миколаївські правоохоронці провели масштабну спецоперацію. В результаті неї ліквідували діяльність злочинного угрупування, причетного до серії крадіжок з квартир жителів Миколаєва.

      Зловмисників затримали 28 травня відразу після скоєння чергової крадіжки цінностей з квартири місцевої мешканки. Правоохоронці заблокували авто, в якому їхали 34-річний ватажок та члени контрольованого ним угрупування. З авто вилучили щойно викрадене майно, пристрої для відмикання замків, набори металевих та магнітних ключів, викрутки, рацію, рукавиці, балаклави та інше приладдя, за допомогою якого злодії скоювали крадіжки.

      А в помешканнях фігурантів справи слідчі та оперативники знайшли низку ювелірних виробів, годинники, парфуми, комп’ютерну техніку, знаряддя злочинів тощо.

      Після цього поліція відкрила справу, а суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, яким вони і скористалися.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Миколаєва Декомунізація КПУ
      Джерело: 24 канал
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