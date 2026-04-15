"Взрывная" атмосфера в Самаре

В российской Самаре посреди дня 15 апреля в промзоне прогремел мощный взрыв. Предварительно "хлопок" пришел на ФКП "Самарский завод "Коммунар"".

Там изготавливают взрывчатку и снаряжают боеприпасы. Сам оттуда снаряды и взрывчатые вещества потом едут на фронт.

Мониторы замечают, что на белом цвете дыма после взрыва – вероятно, в небо взлетел порох.

Справочно. Федеральное казенное предприятие "Самарский завод "Коммунар"" (ФКП "СЗК") расположено в поселке Петра Дубрава Самарской области.