Про це пише Exilenova+.
Що відомо про "бавовну" під Самарою?
На "Коммунарі" виготовляють вибухівку і споряджають боєприпаси. Саме звідти снаряди одразу їдуть на фронт.
У мережі зауважують на білому кольорі диму після вибуху – ймовірно, у небо злетів порох.
Довідково. Федеральне казенне підприємство "Самарський завод "Комунар"" (ФКП "СЗК") розташоване у селищі Петра Дубрава Самарської області.
