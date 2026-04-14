Увечері на пороховому заводі у Кіровському районі пролунав сильний вибух. Туди вирушили усі екстрені служби.

Казанські пабліки писали про сильну хвилю після вибуху, що дійшла до найближчих будинків.

У пресслужбі глави Татарстану заявили, що після вибуху на пороховому заводі в Казані стався обвал, є постраждалі. Попередньо, поранення отримали двоє людей. Причиною вибуху на найстарішому пороховому заводі Росії називають систему скидання тиску.

Довідка: Казанський пороховий завод – оборонно-промислове підприємство, розташоване в Кіровському районі Казані. Виробляє порох до стрілецької зброї та артилерії. Входить до списку системоутворюючих підприємств Росії. Заснований у XVIII ст.