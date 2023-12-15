Взрывная пятница продолжается: в Донецке прилет в нефтебазу

На временно оккупированных территориях Украины продолжает буйно цвести "хлопок". Взрывы вечером 15 декабря слышали и в Донецке.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы. В конце концов стало известно, что там произошел прилет по местной нефтебазе, передает 24 Канал.

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В Донецке прилетело по нефтебазе

Местные телеграм-каналы начали сообщать о первых взрывах около 19 часов 39 минут. Очевидцы отмечали, что слышали громкие звуки Буденновского района Донецка.

Впоследствии на месте происшествия вспыхнул огонь. В сети также появились кадры, на которых можно увидеть, как в небо поднялся черный столб дыма, а сам горизонт окрасился оранжево-красным цветом в результате горения.

В Донецке пылало в Буденновском районе / Фото из местных телеграм-каналов

В конце концов стало известно, что в этом районе находилась нефтебаза. Там на территории вспыхнул масштабный пожар.



В Донецке на нефтебазе загорелся пожар / Фото из местных телеграм-каналов

Кроме того, о взрывах также сообщали и жители Харцызска. Пока неизвестно, был ли там прилет или доносились звуки из Донецка.

Стоит отметить, что оккупационные власти пока никак не комментировали пожар на нефтебазе в Донецке. Кроме того, пропагандисты не отмечали, есть ли в городе пострадавшие.

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