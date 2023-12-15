Взрывная пятница продолжается: в Донецке прилет в нефтебазу
На временно оккупированных территориях Украины продолжает буйно цвести "хлопок". Взрывы вечером 15 декабря слышали и в Донецке.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы. В конце концов стало известно, что там произошел прилет по местной нефтебазе, передает 24 Канал.
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В Донецке прилетело по нефтебазе
Местные телеграм-каналы начали сообщать о первых взрывах около 19 часов 39 минут. Очевидцы отмечали, что слышали громкие звуки Буденновского района Донецка.
Впоследствии на месте происшествия вспыхнул огонь. В сети также появились кадры, на которых можно увидеть, как в небо поднялся черный столб дыма, а сам горизонт окрасился оранжево-красным цветом в результате горения.
В Донецке пылало в Буденновском районе / Фото из местных телеграм-каналов
В конце концов стало известно, что в этом районе находилась нефтебаза. Там на территории вспыхнул масштабный пожар.
В Донецке на нефтебазе загорелся пожар / Фото из местных телеграм-каналов
Кроме того, о взрывах также сообщали и жители Харцызска. Пока неизвестно, был ли там прилет или доносились звуки из Донецка.
Стоит отметить, что оккупационные власти пока никак не комментировали пожар на нефтебазе в Донецке. Кроме того, пропагандисты не отмечали, есть ли в городе пострадавшие.
Донецк для оккупантов не слишком спокойное место
- Силы специальных операций ВСУ 5 декабря сообщили, что во временно оккупированном Донецке уничтожен вражеский состав и техника противника. В частности, враг потерял свою реактивную систему залпового огня "Град".
- Взрывы также звучали в Донецке и 6 декабря. На месте прилета образовалось огромное задымление, а очевидцы сообщали, что попали в резервуары с горючим для оккупационных войск.
- "Хлопок" в Донецк приходил и в конце ноября. После взрывов там в небе появилось зарево, а вспышку видели и жители нескольких соседних районов в Донецке.