Взрывные устройства и огнестрельное оружие: СБУ разоблачила подпольный цех под Киевом

В Киевской области сотрудники СБУ разоблачили подпольный цех по изготовлению средств поражения. Правоохранители изъяли взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями.

Служба безопасности Украины проверяет информацию и проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации террористических угроз, которые связаны с незаконным оборотом боеприпасов.

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Противоправную деятельность организовал местный житель, ранее судимый за изготовление самодельной взрывчатки. Подпольную оружейницу он оборудовал на территории собственного домовладения в одном из населенных пунктов вблизи столицы,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, готовую продукцию фигурант планировал реализовывать через личные связи в криминальных кругах. Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили:

большое количество тротила и других взрывоопасных веществ;

компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств;

боевые гранаты с запалами;

10 единиц огнестрельного оружия с глушителями;

почти 2 тысячи патронов разного калибра;

комплектующие к огнестрельному оружию;

станковое и специализированное лабораторное оборудование.

В пресс-центре Службы безопасности добавили, что изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Служба безопасности разоблачила подпольный цех по изготовлению взрывчатки / Фото СБУ