Скоро будут мощные результаты от ВСУ: эксклюзивное интервью с Подоляком

Украинские защитники прорвали первую линию обороны противника на Юге. Наши воины постепенно продвигаются и вытесняют российских захватчиков. А уже совсем скоро сможем увидеть существенные результаты работы ВСУ.

В России будет становится все более неспокойно. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал, что взрывы в России будут происходить чаще и будут более эффективными.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали о самых главных достижениях Украины на саммите в Саудовской Аравии, а также рассказали, пытались ли там убедить Украину отказаться от выхода на свои границы. Больше деталей – читайте по ссылке.

В Сумской области работает гуманитарный коридор с Россией

Недавно появилась новость о том, что на границе Белгородской и Сумской области работает гуманитарный коридор. Как это стало возможным и в каком формате это происходит?

Более подробно об этом может рассказать Ирина Верещук, которая занимается гуманитарным направлением. В целом он напоминает предыдущие гуманитарные коридоры с большим количеством ограничений, существовавших в первые месяцы боевых действий. Тогда через них выезжали люди с территорий, где начинались боевые действия.

Это классический гуманитарный коридор, по обе стороны которого стоят вооруженные люди. Это не пункт перехода, просто люди хотят вернуться из зоны, где идут боевые действия на украинскую территорию, чтобы не оставаться в России. Раньше это делали через третьи страны, а теперь получилось договориться о прямом коридоре, регулируемом военными.

А если в Украину попросится кто-то из жителей Белгородщины?

Это сложно. Единственное исключение – если они сразу попросятся в легион "Свобода России" или РДК, или любой другой вариант. Если будет много людей, готовых к активному сопротивлению путинскому клану, мы дадим возможность гражданам России сделать хоть 10 подобных легионов. Или даже 84 по количеству субъектов в России.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Скоро будут значительные результаты на фронте

Украинские защитники зашли на первую линию обороны оккупантов на Юге, обычно их три. Есть определенные успехи.

Россия, как только получает определенную информацию, то сразу начинает на том направлении существенно увеличивать артиллерийские способности, артиллерийский огонь, авиацию поднимает. Давайте осторожно, чтобы военные сами решали, нужна ли им та или иная информация.

Я скажу свое личное мнение, потому что немного глубже понимаю, что происходит. И я очень оптимистично смотрю на то, что проходит на линии фронта сегодня. Вне зависимости от публичных дискуссий.

Почему очень оптимистично? Потому что наши продвигаются вперед несмотря ни на что. Россия сконцентрировала огромное количество ресурса, огромное количество мобилизованных. Россияне минировали, выстраивали инженерные конструкции. Однако на всех направлениях идут активные боевые действия.

Кроме Купянского, где идут встречные боевые действия, потому что Россия считает это направление своим приоритетным. Но и там у России нет никакого успеха. Наоборот – там тоже постепенно наши оттесняют врага, уничтожая огромное количество ресурса России в боевых столкновениях.

Поэтому я считаю, что это период накопления эффекта и параллельно идет разминирование и уничтожение логистической инфраструктуры. Немного следует увеличить ресурсы, которые нам для этого нужны. Но этот период накопления эффекта в скором будущем даст существенные результаты.

Мы вгрызлись на всех направлениях. Это очень хорошо. Нет каких-то приоритетных направлений, как бы там себе Россия ни рисовала – есть много направлений, где наши бригады отрабатывают очень и очень эффективно.



ВСУ прорвали оборону врага на Юге / Генштаб

Поэтому я с большим уважением отношусь к ребятам, которые сегодня отрабатывают по линии фронта то, что не прописывают в учебниках. Все эти классические учебники в великой войне против России выглядят несколько иначе. Затем будет отдельный учебник, и по нему сможет воевать только одна страна в мире – Украина. Все остальные учебники будут классическими.

В общем, все, что развивается сегодня по линии фронта, даст очень и очень эффектные последствия уже совсем скоро. Но давайте аккуратно комментировать, где и на каком направлении кто куда заходит и что делает. Потому что военные должны об этом говорить единолично на разных уровнях.

Взрывов в России станет еще больше

Мы мало внимания уделили "Оленегорскому горняку", который был одним из самых больших в Черноморском флоте после крейсера "Москва". Еще вчера что-то произошло в Сергиевом Посаде в России.

Мне кажется, что акватория Черного моря постепенно перестает быть местом, где есть доминирование России. И его не будет. Об этом президент Украины уже говорил, если Россия будет продолжать атаковать наши портовые и зерновые терминалы, то останется в финале войны без Черноморского флота.

Хотя я думаю, что она в принципе останется без флота независимо от того, что уже происходит. Россия должна проиграть, но проиграть эффектно. То есть потерять почти всю свою боеспособность. Остаться без военной возможности на определенный период. Это будет очень хорошо для мира в целом. Тогда можно будет переформатировать все, что нужно переформатировать.

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С точки зрения происходящего на территории России – взрывы и т.д. При такой интенсивности войны очевидно, что вся эта война будет на территории России.

Это будет хаотический процесс. Постепенно будет увеличиваться количество Сергиевых Посадов. Это было совершенно конкретное военное производство, это даже не оптика. Обычный снаряд, ракеты определенные и т.д. Это все подорвалось.

Безусловно, хочу сказать, что украинские спецслужбы – и ГУР, и СБУ – имеют достаточно эффективную сеть в России. Могут пользоваться этой сетью. Думаю, что количество таких инцидентов будет расти.

В частности, будет расти количество атак беспилотников. Вы уже каждую ночь видите, что туда заходят все больше БПЛА. Понятно, что сейчас отрабатываются системы ПВО, изучается все, делается разведка. И постепенно эффективность этих ударов будет увеличиваться.

Момент взрыва в Сергиевом Посаде: смотрите видео

Важно, что это неустановленные беспилотники, и Украина не воюет на территории России. Безусловно, на территории России воюет сама Россия. Она сама себя уничтожит. Это однозначно. Мы только можем с вами дополнительно давать консультативные услуги людям, говорящим о том, как нужно уничтожить Россию россиянами. Не больше, но и не меньше. Этим опекаются разведки и т.д.

Перейду к главному – хронике войны. Это и есть ключевая цель правильного финала войны. Нельзя позволять России, как это сделал СССР, который полностью написал фиктивную историю довоенного времени перед Второй мировой войной, фиктивную историю Второй мировой, фиктивную историю послевоенного времени и т.д.

Поэтому СССР не пошел на тот же спецтрибунал. Это привело к множеству других региональных войн. Привело к множеству проблем у многих людей. Чтобы этого не было, нужно будет написать объективную хронику войны. А это можно будет сделать, только когда Россия проиграет.

Был ли мятеж Пригожина "спецоперацией" Путина

Тогда будет четко прописано все, что касается и Москвы, и Владимира Путина, и мятежа Евгения Пригожина. К примеру, за мятеж Пригожина там дают дополнительный бюджет. Он обнулил репутацию Путина, убил пилотов, военным маршем прошелся от Ростова до Москвы и получит за это дополнительные государственные заказы. Да, с определенной репрессией в начале.

В то же время параллельно люди, которые пишут антивоенные лозунги и выходят на одиночные пикеты, как Владимир Кара-Мурза, – получают, например, 25 лет заключения. Что свидетельствует о практически полностью сломанной государственной машине в России.

Я же о чем и говорю. Учитывая, что делает Пригожин, какие судебные процессы там происходят и что говорит Путин, то почему эта страна должна перестать в таком виде существовать? Вы же не можете серьезно считать, что эти люди должны получить стратегическое право существовать там 5–20 лет и этот свой бред продолжать масштабировать. Надо с этим кончать.

Вы упомянули о вагнеровцах и Пригожине. Было мнение, что это мог быть замысел Путина, чтобы вычистить свою внутреннюю элиту и понять, кто купится на этот мятеж.

Это удивительные заявления. Дико говорить, что это была спланированная акция, потому что не так работает спланированная акция. Ведь такая "спецоперация" обнулила российскую армию, репутацию Путина, выгнала его на Валдай и показала, что в России нет электоральной поддержки. Все же приветствовали вагнеровцев, а не выходили в защиту Путина.

Путин и так мог обнаружить тех или иных генералов с малой лояльностью. Потому что они между собой общаются, что-то проговаривают, чем-то опекаются. ФСО и ФСБ работают несколько иначе.

Во-первых, Путин бы не разрешил, чтобы его выставили клоуном. А он был выставлен очень трусливым человеком, от которого все отворачиваются. Главное – этот мятеж показал таким странам, как Китай, что у России нет сильной элиты, которая будет стратегически управлять еще 5–10 лет, и поэтому нет смысла на них делать ставку и вкладываться.

То есть минусов больше, потерь больше, чем, например, выявить, будет ли Сергей Суровикин заместителем командующего оккупационными войсками. Кроме того, Суровикин официально общался с Пригожиным. Там было все очевидно и до момента неудачного мятежа.

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Неудачный мятеж показал для нас, западных партнеров и стран Глобального Юга, что у России очень слабая вертикаль управления, внутренний контроль. Внутренняя Россия может воевать против протестантов и не может против небольшой вооруженной группы на 5–8 тысяч человек, которая может пройти всю центральную Россию и взять под контроль все государственные институты. Поэтому там конкретная задача, которую Пригожин решал.

Пригожин – бизнесмен на крови, который постепенно так эскалировал ситуацию, что его отстраняли от принятия определенных решений, лишали гарантированного ему ресурса. А это "понятийная составляющая" для криминальной группировки, управляющей Россией.

Понятна цель – Пригожин пошел перехватить деньги. Он не столь масштабен, чтобы перехватить президентскую власть. Просто он очень быстро шел на Москву, если бы он шел 48 или 72 часа, за это время была бы сформирована определенная группа политических людей, которые готовы были бы забрать президентскую власть в свои руки. А в финале Пригожин получил все, что хотел.

ЧВК "Вагнера" полностью не разрушена. Да, определенные функции они отдали;

вагнеровцы выведены из проигранной войны;

оставили за собой активы в Африке и продолжают наращивать ресурсы;

а главное – ЧВК "Вагнера" получила деньги, которые ей были должны, а также новые заказы.

Так что вагнеровцы "эстетически" бравируют на границе с Польшей. А Пригожин получает медийное внимание, то есть он весь в плюсах. Пригожин приезжает в Санкт-Петербург и демонстративно обнуляет репутацию Путина, когда он проводит свои переговоры с представителями африканских стран. Мол, смотрите: кто я и кто Путин – он у меня на побегушках.

Какова цель провокаций с мигрантами на границах Польши и Литвы

У меня создается впечатление, что Пригожин был отправлен в Беларусь не просто так. А решится ли кто-нибудь объявить войну целому НАТО? Или в России думают, что ЧВК "Вагнера" – не их, а значит, они не получат ответ?

Любая действенная логистическая провокация ЧВК "Вагнера" будет означать, что это провокация России. Это государственная, а не частная компания. Безусловно, за этим стоит Россия. Хотя репутация Путина и обнулена, но государство заинтересовано в существовании бандитской группировки, которая является международной и выполняет сейчас определенные информационно-спекулятивные задачи.

Другое дело – будет ли заходить ЧВК "Вагнера" на территорию НАТО. Скорее всего, будет отработан сценарий с эмигрантами, которые несколько лет назад свозились с Ближнего Востока и пытались через Беларусь пробраться в Польшу и Литву. Это сейчас будут делать.

Через мигрантские потоки Россия попытается переместить туда несколько вагнеровских агентов, которые должны зайти на территорию Польши и что-то там делать. Но это не будут прямые боестолкновения и т.д.



Польша усилила границу с Беларусью / Getty Images

Вопрос в другом. Когда все думают, давать ли Украине дополнительное оружие, вызовет ли это эскалацию. Это не вызовет эскалацию, потому что она уже идет из-за того, что Украине не дают соответствующий инструмент. Потому что инструмент Украины – это не об эскалации, а о деэскалации.

Чем быстрее мы закончим войну и окончательно обнулим Россию в политическом смысле, тем скорее не будет больше провокаций на границах. Путин понимает, что он не может преломить ход войны в Украине. Он будет делать две вещи:

будет провоцировать информационно, устраивать провокации на границе с Польшей или Литвой;

будет продолжать атаковать гражданское население Украины, пока имеет ракетный ресурс.

Все, что будет делать Путин – очевидно. Единственный действенный инструмент сегодня – деэскалация. Она возможна только после передачи существенной военной помощи Украине.