51 арсенал ГРАУ врага взлетел на воздух: все, что известно о мощном взрыве в России

Во Владимирской области 22 апреля произошел мощный взрыв, из-за которого объявили эвакуацию из 7 населенных пунктов. Впоследствии стало известно, что в воздух взлетел 51 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны врага.

Этот арсенал является одним из крупнейших складов боеприпасов Министерства обороны России, также он расположен довольно близко к Москве. Главное о мощном взрыве во Владимирской области – читайте в материале 24 Канала.

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Как произошел взрыв во Владимирской области

В поселке Барсово, что во Владимирской области государства-агрессора, раздались громкие взрывы. Российские пропагандистские ресурсы писали, что инцидент произошел на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России. Там произошел взрыв с последующей детонацией боеприпасов.

Местные жители утверждали, что слышали звук беспилотников, а в районе происшествия продолжается эвакуация близлежащих населенных пунктов.

51 арсенал ГРАУ взлетел в воздух: смотрите видео

Также россияне отмечают, что въезд в сам поселок перекрыт. Ограничено движение и на трассе со стороны Москвы до Киржача.

По информации местных пабликов, детонация на территории арсенала до сих пор продолжается. Масштабное задымление видно даже из разных частей Киржачского района Владимирской области.

Каким было задымление во Владимирской области: смотрите видео

Впоследствии в сети появился момент взрыва на 51-м арсенале ГРАУ врага во Владимирской области.

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Жители Владимирской области были напуганы серией взрывов и массово обсуждали события в социальных сетях. Люди сообщали, что звуки взрывов были слышны из разных населенных пунктов. Один из пользователей даже отметил, что из-за взрывов у него "подпрыгивает дом".

По словам других, было слышно по меньшей мере 3 мощных взрыва, а менее интенсивные – раздаются почти непрерывно. Некоторые жалуются, что пожарные не тушат пламя, а также сообщает, что из-за взрывов на 51-м арсенале у них якобы повыбивало окна.

Оккупанты также пишут, что несколько прилетов в частные дома произошли после взрывов на складах военной техники в Киржачском районе Владимирской области. Сообщение о пострадавших уточняют.

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В районе объявили ЧС и эвакуируют близлежащие населенные пункты

По данным пропагандистских пабликов, эвакуацию объявлено в 7 населенных пунктах. Речь идет о Барсово, Мирный, Звездный, поселка Дубки, Першино, села Храпки и Грибаново. Эти населенные пункты находятся в радиусе 5 километров от места взрывов.

В самом Киржачском районе также объявили режим чрезвычайного положения.

Вблизи места взрыва эвакуируют жителей 7 населенных пунктов / Фото российских СМИ

Что могло храниться на 51-м арсенале ГРАУ

Российские СМИ пишут, что в отчете за 2024 год отмечается, что 51-й арсенал был среди получателей военного груза, перевезенного из Беларуси в Россию. Хотя сообщенное количество для этого конкретного случая было относительно небольшим (7 вагонов), эта информация дополнительно подтверждает функцию арсенала, как пункта назначения в рамках российской военной логистической сети, даже во время войны

СМИ пишут, что задокументированное получение соответствующего груза предоставляет конкретное свидетельство активного участия 51-го арсенала в логистической цепочке поставок, поддерживающей российские вооруженные силы во время войны в Украине, и имеющей оперативное значение.

По словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, на складе в Барсовом хранятся значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".

Как комментируют взрывы в России

Министерство обороны России сообщило, что причиной взрывов на 51 арсенале ГРАУ было возгорание, в результате которого якобы на территории части произошла детонация боеприпасов.

По данным российского оборонного ведомства, Андрей Белоусов дал поручение выяснить обстоятельства факта чрезвычайного положения в Киржанском районе. Как уточнили в министерстве, по его результатам виновных должностных лиц привлекут к ответственности.

По предварительной информации, пострадавших в результате этого якобы нет. Причиной возгорания россияне называют нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Никакой дополнительной информации по этому поводу оккупанты не указали.

Где расположен арсенал и насколько далеко от Украины

51 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России вблизи Барсового Киржачского района является одним из крупнейших в России.

Он расположен примерно в 8 километрах от Киржача. По открытым данным, в поселке Барсово проживает чуть более 1000 человек.

Арсенал состоит из 2 частей: микрорайона Мирный и закрытого военного городка воинской части 11785.

Расстояние от арсенала до границы с Украиной составляет примерно 530 километров. А до Москвы расстояние примерно 60 километров.