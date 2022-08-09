"Хлопок" не только в Саках, но и неподалеку от Чонгара, - эксречник Генштаба о взрывах в Крыму

На аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму 9 августа прогремели мощные взрывы. Кроме того, взрывы были и на территории базы хранения боеприпасов недалеко от Чонгара.

Это четкий сигнал о том, что украинское войско развивается, получает вооружение и боеприпасы, способные действовать на расстоянии более 80 километров. Об этом сообщил военный эксперт и эксречник Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

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"Хлопок" неподалеку от Чонгара

Кроме взрывов на территории Сакского военного аэродрома, сегодня произошли взрывы и на территории базы хранения боеприпасов неподалеку от Чонгара, где ближайшее расстояние до боевых позиций украинских войск составляет не менее 150 километров.

– сообщил военный эксперт.

Он отметил, что неизвестно, какие силы и средства используют Вооруженные Силы Украины. Однако боевая работа производится и это дает результат.

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Что известно о взрывах в Крыму: коротко

На территории военного аэродрома россиян "Саки" в Крыму 9 августа прогремели взрывы . Именно с этой авиабазы взлетали истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины. Сообщения о взрывах начали появляться после 15:20.

В минобороны России заявили , что на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Там заверили, что все хорошо никто не пострадал, а техника не была повреждена.

Однако с окончательной версией взрывов оккупанты определиться не могут. Теперь российские СМИ, ссылаясь на свои источники в минобороны, заявляют, что причиной детонации стало "нарушение пожарной безопасности".

Кафиры начали отгораживать место взрыва на 5 километров . Бывший работник СБУ Иван Ступак объяснил, что это делают для того, чтобы местные не могли подходить и снимать последствия поражения, то есть, чтобы эти фото и видео не попали в Украину. По его мнению, они не хотят, чтобы вооруженные силы проанализировали эти взрывы.

В министерстве обороны Украины прокомментировали взрывы на аэродроме в Крыму. Анна Маляр напомнила россиянам, что курить в неустановленных местах нельзя, а правила пожарной безопасности нужно соблюдать. В то же время, причастность Вооруженных Сил к взрыву Маляр пока не подтвердила.

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