"Хлопок" не только в Саках, но и неподалеку от Чонгара, - эксречник Генштаба о взрывах в Крыму
Источник:Радио Свобода
На аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму 9 августа прогремели мощные взрывы. Кроме того, взрывы были и на территории базы хранения боеприпасов недалеко от Чонгара.
Это четкий сигнал о том, что украинское войско развивается, получает вооружение и боеприпасы, способные действовать на расстоянии более 80 километров. Об этом сообщил военный эксперт и эксречник Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
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"Хлопок" неподалеку от Чонгара
Кроме взрывов на территории Сакского военного аэродрома, сегодня произошли взрывы и на территории базы хранения боеприпасов неподалеку от Чонгара, где ближайшее расстояние до боевых позиций украинских войск составляет не менее 150 километров.
– сообщил военный эксперт.
Он отметил, что неизвестно, какие силы и средства используют Вооруженные Силы Украины. Однако боевая работа производится и это дает результат.
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Что известно о взрывах в Крыму: коротко
- На территории военного аэродрома россиян "Саки" в Крыму 9 августа прогремели взрывы . Именно с этой авиабазы взлетали истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины. Сообщения о взрывах начали появляться после 15:20.
- В минобороны России заявили , что на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Там заверили, что все хорошо никто не пострадал, а техника не была повреждена.
- Однако с окончательной версией взрывов оккупанты определиться не могут. Теперь российские СМИ, ссылаясь на свои источники в минобороны, заявляют, что причиной детонации стало "нарушение пожарной безопасности".
- Кафиры начали отгораживать место взрыва на 5 километров . Бывший работник СБУ Иван Ступак объяснил, что это делают для того, чтобы местные не могли подходить и снимать последствия поражения, то есть, чтобы эти фото и видео не попали в Украину. По его мнению, они не хотят, чтобы вооруженные силы проанализировали эти взрывы.
- В министерстве обороны Украины прокомментировали взрывы на аэродроме в Крыму. Анна Маляр напомнила россиянам, что курить в неустановленных местах нельзя, а правила пожарной безопасности нужно соблюдать. В то же время, причастность Вооруженных Сил к взрыву Маляр пока не подтвердила.