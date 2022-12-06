России придется дальше использовать аэродромы, где были взрывы: эксперт объяснил причины

В понедельник, 5 декабря, стало известно о взрывах на двух российских аэродромах – "Энгельс" и "Дягилево" – расположенных в глубоком тылу врага, а именно на расстоянии более 500 и 700 километров от границы с Украиной соответственно.

В результате этого повреждения получила российская авиация, которую использовали в том числе и для атак по Украине. Однако после этих инцидентов россиянам все равно придется использовать эти аэродромы, хоть они и будут понимать, что им грозит опасность. Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Продолжат использовать, но усилят защиту

По его словам, оккупанты не имеют другого выбора, поскольку на этих аэродромах есть средства аэродромно-технического обеспечения обслуживания самолетов и ракет. Переброска этого оборудования на другую точку практически невозможна, поскольку занимает очень много времени.

Следовательно, россияне продолжат пользоваться аэродромами, однако, скорее всего, усилят систему противовоздушной обороны для их защиты. Предварительно они не были готовы к работе беспилотников по этим объектам, поскольку, вероятно, даже не предполагали, что это возможно настолько далеко от границы.

Свитан объяснил, что для того, чтобы прикрыть подобный аэродром, нужно выстроить такую же эшелонированную систему противовоздушной обороны, как, например, для прикрытия Киева. Ведь площадь аэродрома, тем более того, на котором базируется стратегическая авиация, очень большая.

Я думаю, что они сейчас начнут увеличивать эту систему, подтянут туда 2 – 3 уровня систем ПВО, и уже начнут ими работать,

– считает военный эксперт.

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