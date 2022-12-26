Коллапс будет нарастать, – военный эксперт о "хлопке" на аэродроме Энгельс

На российском аэродроме "Энгельс" в ночь на 26 декабря произошел взрыв. Это уже второй подобный случай за последний месяц. Похоже, что и этим все не ограничится.

Такое мнение в эфире 24 канала выразил военный эксперт Петр Черник. Он убежден, что весь стратегический военный потенциал России уже встал на путь своего упадка.

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Коллапс в России будет нарастать

Собеседник убежден, что Россия начала эту войну, потому что без украинцев не будет никакой империи. Мол, все, на что сегодня способна Россия, стало возможным благодаря украинцам. Сами же россияне ни на что не способны.

Опять же мы имеем подтвержденные факты, что даже полноценно организовать оборону уникального стратегического аэродрома также не могут. И этот коллапс будет нарастать изо дня в день, из недели в неделю, и Карфаген обязательно будет разрушен,

– заявил Петр Черник.

Правда, он предостерегает от излишнего оптимизма, что это может произойти быстро.

Петр Черник прогнозирует катастрофу для России: смотрите видео

Россия на пути комплексной деградации

Военный эксперт также заявил, что Россия уже стала на путь комплексной деградации, а без импортных деталей вообще ничего производить не может.

Их очень хваленая ракета Х-47М2 "Кинжал" – действительно очень серьезное гиперзвуковое оружие. Вот только там есть 130 импортных деталей. И вообще все у них движется к упадку,

– подчеркивает специалист.

В то же время он отмечает, что процесс этого упадка может быть достаточно долгим, а обломки империи могут быть болезненными или даже смертельными.

"Или там все треснет? Неизбежно. Тот же Ту-95 они строить не могут и уже не смогут. Они сами прекрасно осознают, что их ждет катастрофа. Вопрос только: когда, при каких обстоятельствах и каким образом она произойдет", – заявил Петр Черник.

Повторный взрыв на "Энгельсе"