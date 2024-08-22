"Аэродром горит": на Волгоградщине жалуются на взрывы боеприпасов, говорят об "эвакуации"

В ночь на 22 августа в Волгоградской области прогремели мощные взрывы. Вспыхнул пожар на аэродроме "Мариновка". Местные жалуются на взрывы боеприпасов. Кроме того, говорят о якобы подготовке к эвакуации.

Об этом сообщили росСМИ. Также в сети показали кадры сильного пожара на аэродроме, передает 24 Канал.

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Взрывы на аэродроме "Мариновка"

Оккупанты жалуются, что Волгоградскую область якобы атаковали дроны. Российские телеграм-каналы пишут, что, по данным местных жителей, горит военный аэродром "Мариновка" в поселке Октябрьский.

В сети уже распространяют кадры сильного пожара. Огромный столб густого дыма видно издалека.

Это аэродром, это не городок, это аэродром горит!

– подчеркнул россиянин на одном из видео.

Пожар на аэродроме "Мариновка": смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

Местные заявили, что им сказали собирать документы, мол, вероятна "эвакуация". Россияне жалуются, что взрываются боеприпасы.

Нам объявили собрать документы. Возможно, будет эвакуация. Взрываются снаряды, которые в самолеты загружаются. Как они там лежат, в хаотичном порядке, могут лететь куда угодно. Туда ни людей, никого не подпускают. Тушить нет смысла,

– рассказала жительница Волгоградской области.

Россиянка о взрывах на аэродроме: смотрите видео

СМИ пишут, что на аэродроме "Мариновка" базируются самолеты-разведчики Су-24МР и бомбардировщики Су-24М 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО.