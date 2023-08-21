Где расположен атакованный дронами аэродром "Шайковка": показываем на карте

Кремлевские пропагандисты пожаловались на взрывы в Калужской области. Россияне утверждают, что аэродром "Шайковка" был атакован беспилотниками.

"Хлопок" посетил Калужскую область 21 августа. Россияне заявили, что в районе аэродрома "Шайковка" в 8:00 якобы упал дрон.

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Что говорит пропаганда Кремля

Вражеские пропагандисты ожидаемо обвинили в "хлопке" ВСУ, не предоставив никаких доказательств. Они заявили, что аэродром "Шайковка" якобы атаковал гражданский коптер с усиленной батареей, оборудованный самодельной взрывчаткой.

Прихвостни Владимира Путина отчитались, что российские военные якобы вовремя заметили дрон и подбили его. На месте его падения образовался воронка и пожар, который удалось потушить самостоятельно. По официальной версии кремлевской пропаганды, один самолет получил повреждения, но он якобы не использовался. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Российский аэродром "Шайковка" на карте:

В России постоянно что-то взрывается