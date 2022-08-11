"Хлопок" на аэродроме под Гомелем: в Беларуси уже нашли "объяснение"

В ночь на 11 августа белорусы имели возможность наслаждаться свеженьким "хлопком". Его подвезли к аэродрому "Зябровка", что под Гомелем. К удивлению, местное минобороны быстро придумало причину.

Пока россияне разбегаются в свидетельствах того, что стало причиной взрывов на аэродроме "Саки" в Новофедоровке, белорусы проявляют смекалку. В минобороны страны уже объяснили, почему в "Зябровке" ночью 11 августа звучали звуки от разгрузки "хлопка", передает 24 канал.

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белорусы продолжают травить басни

В минобороны белорусы уверенно решили расставить все точки над "i". Мол, слишком уж много поступают обращения с просьбой объяснить, что же такое произошло ночью. В ведомстве решили не слишком заморачиваться и озвучили не слишком правдоподобную басню.

Мол, около 23:00 10 августа произошли "вспышки". Их зафиксировали на участке местности Зябровка в Гомельской области. А теперь причина этого. Оборонное ведомство Беларуси отмечает, что на этой территории проводился контрольный пробег одной из единиц техники. Какой именно не сообщается, но понятно, что военной.

В машине накануне сменили двигатель. Но и это не помогло, ведь при проверке она все равно загорелась. В ведомстве поспешили успокоить всех, кто мог выразить свое переживание по поводу судьбы экипажа. Мол, пожар потушить удалось оперативно, поэтому никто не пострадал.

Как бы там ни было, но версия эта звучит бестолково сразу по нескольким причинам. Во-первых, если уж действительно загорелась машина после ремонта, то это еще раз доказывает прямоту рук белорусов. Во-вторых, если это действительно был "хлопок", то почему не придумали что-то более правдоподобное? Хотя и так сойдет.

Несколько взрывов и мощная ударная волна

Местные телеканалы сообщают, что в районе аэродрома "Зябровка" раздалось сразу несколько взрывов. Сначала поступила информация о не менее 4 вспышках в течение 10 минут. Позже уже говорилось о 8 таких вспышках. Но это еще не всё. Горожане рассказали, что почувствовали ударную волну.



Аэродром "Зябровка" расположен недалеко от границы с Украиной / Скриншот карты

Отметим, что россияне аэродром "Зябровка" используют для атаки Украины с первых дней полномасштабного вторжения. К слову, расположен он в нескольких десятках километров от границы нашего государства.

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