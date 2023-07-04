О них 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. Он подчеркнул, куда именно прилетели "хлопки" в гости к оккупантам.

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Наказание российским оккупантам

Около 11 дня в сети начали распространяться сообщения об "огненном шоу" у оккупантов на территории временно оккупированной Акимовки. Сообщалось о двух мощных прилетах в районе бывших медскладов – они полностью разрушены, а на месте продолжается пожар. Это подтвердил и Дмитрий Кирильчук.

Наши славные защитники и "хлопки" сегодня достались оккупантов. Сегодня утром были нанесены удары в двух населенных пунктах – Васильевке и Акимовке. В Акимовке было 2 сверхмощных попадания в районе бывших медскладов. В последнее время там россияне накапливали военную технику. За что и прилетело наказание,

– поделился деталями депутат.

Что касается средств поражения территории – ждем официальной информации от Генштаба.

Мощный пожар на территории бывших медскладов в Акимовке/ Телеграмм RiaMelitopolTV

"Хлопки" на временно оккупированных территориях: последние новости