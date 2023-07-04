Про них 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Він наголосив, куди саме прилетіла "бавовна" в гості до окупантів.
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Покарання російським окупантам
Близько 11 дня в мережі почали ширитися повідомлення про "вогняне шоу" в окупантів на території тимчасово окупованої Якимівки. Повідомлялося про два потужні прильоти в районі колишніх медскладів – вони зруйновані повністю, а на місці триває пожежа. Це підтвердив і Дмитро Кирильчук.
Наші славетні захисники і "бавовнятко" сьогодні дісталися окупантів. Сьогодні зранку було завдано ударів у двох населених пунктах – Василівці та Якимівці. В Якимівці були 2 надпотужні влучання в районі колишніх медскладів. Останній час там росіяни накопичували військову техніку. За що й прилетіло покарання,
– поділився деталями депутат.
Щодо засобів ураження території – чекаємо офіційної інформації від Генштабу.
Потужна пожежа на території колишніх медскладів у Якимівці/ Телеграм RiaMelitopolTV
"Бавовна" на тимчасово окупованих територіях: останні новини
- Ввечері 2 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи поблизу залізничного вокзалу. Відповідне відео почали ширити у мережі. Пропагандистські спільноти нарікали, мовляв обстріляли кількома снарядами 155-міліметрового калібру.
- Спекотно-"бавовняне" літо триває у тимчасово окупованому Токмаку та Мелітополі Запорізької області. 1 липня повідомлялося про потужні вибухи. Щодо Мелітополя, то російська пропаганда заявила про так звану "роботу" їхньої ППО.
- Раніше у Бердянську зафіксували 10 надпотужних вибухів. Ймовірно, вони могли прогриміти в районі аеропорту.
- Ну й неспокійно росіянам і в самій Росії. Зранку 4 липня повідомлялося про потужні вибухи у Новій Москві. Російська пропаганда заявила про роботу ППО, яка начебто збила 4 безпілотники. Через цю "роботу" літаки, які прямували в аеропорт Внуково, змінили свій рух.