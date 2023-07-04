Про них 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Він наголосив, куди саме прилетіла "бавовна" в гості до окупантів.

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Покарання російським окупантам

Близько 11 дня в мережі почали ширитися повідомлення про "вогняне шоу" в окупантів на території тимчасово окупованої Якимівки. Повідомлялося про два потужні прильоти в районі колишніх медскладів – вони зруйновані повністю, а на місці триває пожежа. Це підтвердив і Дмитро Кирильчук.

Наші славетні захисники і "бавовнятко" сьогодні дісталися окупантів. Сьогодні зранку було завдано ударів у двох населених пунктах – Василівці та Якимівці. В Якимівці були 2 надпотужні влучання в районі колишніх медскладів. Останній час там росіяни накопичували військову техніку. За що й прилетіло покарання,

– поділився деталями депутат.

Щодо засобів ураження території – чекаємо офіційної інформації від Генштабу.

Потужна пожежа на території колишніх медскладів у Якимівці/ Телеграм RiaMelitopolTV

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