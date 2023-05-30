В Мариуполе в районе "Азовстали" раздались громкие взрывы: есть задымление
30 мая 2023, 14:35Читати новину українською
Источник:Петр Андрющенко
Мариуполь на Донетчине до сих пор пока находится под российской оккупацией. 30 мая в городе прогремели мощные взрывы.
Взрывы слышали в районе "Азовстали". Что именно произошло – сейчас уточняют.
Обратите внимание Во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы: в городе виден дым со стороны вокзала
Вблизи "Азовстали" раздались взрывы
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что днем 30 мая в городе было слышно два взрыва в районе "Азовстали". На территории завода заметили задымление.
Фиксируем работу ПВО. Причина и последствия позже,
– отметил он.
Задымление в районе "Азовстали" / фото из телеграм-канала Петра Андрющенко
Оккупированный Мариуполь под взрывами
- Недавно во временно оккупированном Мариуполе снова раздались взрывы. Взрывы в Никольском и Мариуполе раздались около 16:03 27 мая. Пропагандисты сразу начали сообщать о работе российского ПВО.
- Также вечером 28 мая в Мариуполе Донецкой области раздались звуки взрывов. По предварительной информации, есть попадание в места базирования россиян.
- Петр Андрющенко рассказал, что в районе треугольника Мангуш – Никольское – Мариуполь не менее шести раз сработала российская ПВО. Взрывы раздавались в Юровке, Урзуфе, Никольском, Старом Крыму и поселке городского типа Ялта. Есть прилеты.
- По словам Андрющенко, оккупанты уже успели заявить о том, что ПВО в небе над Мариуполем отработала 8 раз.