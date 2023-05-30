В Мариуполе в районе "Азовстали" раздались громкие взрывы: есть задымление

Мариуполь на Донетчине до сих пор пока находится под российской оккупацией. 30 мая в городе прогремели мощные взрывы.

Взрывы слышали в районе "Азовстали". Что именно произошло – сейчас уточняют.

Обратите внимание Во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы: в городе виден дым со стороны вокзала

Вблизи "Азовстали" раздались взрывы

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что днем 30 мая в городе было слышно два взрыва в районе "Азовстали". На территории завода заметили задымление.

Фиксируем работу ПВО. Причина и последствия позже,

– отметил он.



Задымление в районе "Азовстали" / фото из телеграм-канала Петра Андрющенко

Оккупированный Мариуполь под взрывами