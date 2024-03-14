Столбы дыма и предупреждения от РДК: хронология взрывов в Белгородской области
Представители российских добровольческих батальонов, которые воюют на стороне Украины 12 марта начали операцию на территории Белгородской и Курской областей. Они не скрывают своих намерений "освободить" Россию.
На территории Белгородской области и других регионах России раздаются взрывы, связанные с деятельностью РДК и не только. О самых сильных и резонансных – читайте в тексте 24 Канала.
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Россиян настаивают, что их системы ПВО сбили 10 воздушных целей над Белгородской областью. Три человека пострадало. Есть также и разрушения. Различные повреждения обнаружены в нескольких квартирах 8 многоквартирных домов, трех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах. Также повреждено остекление (треснуло 2 окна) в образовательном учреждении. По предварительным данным, повреждено 13 автомобилей. Русский добровольческий корпус обратился к жителям Курской и Белгородской области. Людей призвали эвакуироваться, ведь РДК будет стрелять по военным объектам в течение 1,5 часа после обращения. Оно вышло около 10 часов утра. Российский добровольческий корпус объяснил, что они будут открывать огонь в ответ на то, что Россия ежедневно массированно обстреливает мирные украинские города и села, убивает мирных жителей. В частности, из-за российских обстрелов в Украине гибнут женщины, дети, пожилые люди. В Русском добровольческом корпусе также рассказали, что они предупреждали руководство Белгородской и Курской областей, однако власти проигнорировали предупреждение. Там также сообщили о взрывах. После них были видны столбы дыма. Детали этих взрывов неизвестны, но, вероятно, они были мощными. В 10:42 в Белгородской области объявляли ракетную опасность. Информацию об обстреле и звуках взрывов сообщали телеграм-каналы, а впоследствии подтвердили и местные власти. В частности, губернатор Белгорода Вячеслав Гладков. Он отчитался и о "работе" российской ПВО. По словам Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом "сработала система ПВО, сбито 8 воздушных целей на подлете к городу". В результате прилета по авто погиб водитель, также была информация о по меньшей мере 2 пострадавших. Две российские области снова атаковали беспилотники. Оккупанты жаловались о дронах в Белгородской и Курской областях. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил ориентировочно в 3 ночи 14 марта, что два беспилотника атаковали Прохоровский район, а именно – село Прохоровка. Сразу после Белгородской области об атаке дронами заявил губернатор Курской области. По словам Старовойта, там уже в 3:42, как всегда у россиян, "сбивали" дроны. Их "пе-ве-о" работала в Курске и регионе.
Россияне заявляют о работе ПВО над Белгородом
Новое предупреждение от бойцов РДК
В Белгороде заявили об обстреле
Курскую и Белгородскую области ночью атаковали беспилотники ночью
Россиян настаивают, что их системы ПВО сбили 10 воздушных целей над Белгородской областью.
Три человека пострадало. Есть также и разрушения. Различные повреждения обнаружены в нескольких квартирах 8 многоквартирных домов, трех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах.
Также повреждено остекление (треснуло 2 окна) в образовательном учреждении. По предварительным данным, повреждено 13 автомобилей.
Русский добровольческий корпус обратился к жителям Курской и Белгородской области. Людей призвали эвакуироваться, ведь РДК будет стрелять по военным объектам в течение 1,5 часа после обращения.
Оно вышло около 10 часов утра.
Российский добровольческий корпус объяснил, что они будут открывать огонь в ответ на то, что Россия ежедневно массированно обстреливает мирные украинские города и села, убивает мирных жителей. В частности, из-за российских обстрелов в Украине гибнут женщины, дети, пожилые люди.
В Русском добровольческом корпусе также рассказали, что они предупреждали руководство Белгородской и Курской областей, однако власти проигнорировали предупреждение.
Там также сообщили о взрывах. После них были видны столбы дыма. Детали этих взрывов неизвестны, но, вероятно, они были мощными.
В 10:42 в Белгородской области объявляли ракетную опасность.
Информацию об обстреле и звуках взрывов сообщали телеграм-каналы, а впоследствии подтвердили и местные власти. В частности, губернатор Белгорода Вячеслав Гладков. Он отчитался и о "работе" российской ПВО.
По словам Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом "сработала система ПВО, сбито 8 воздушных целей на подлете к городу".
В результате прилета по авто погиб водитель, также была информация о по меньшей мере 2 пострадавших.
Две российские области снова атаковали беспилотники. Оккупанты жаловались о дронах в Белгородской и Курской областях.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил ориентировочно в 3 ночи 14 марта, что два беспилотника атаковали Прохоровский район, а именно – село Прохоровка.
Сразу после Белгородской области об атаке дронами заявил губернатор Курской области. По словам Старовойта, там уже в 3:42, как всегда у россиян, "сбивали" дроны. Их "пе-ве-о" работала в Курске и регионе.