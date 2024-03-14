Столбы дыма и предупреждения от РДК: хронология взрывов в Белгородской области

Представители российских добровольческих батальонов, которые воюют на стороне Украины 12 марта начали операцию на территории Белгородской и Курской областей. Они не скрывают своих намерений "освободить" Россию.

На территории Белгородской области и других регионах России раздаются взрывы, связанные с деятельностью РДК и не только. О самых сильных и резонансных – читайте в тексте 24 Канала.

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