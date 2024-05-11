В Белгороде прогремели мощные взрывы: горят авто, повреждения и пострадавшие
В российском Белгороде снова тревожно. Вечером 11 мая в городе прогремела серия мощных взрывов.
После "хлопков" в Белгороде вспыхнули пожары. Горят авто. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
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В Белгороде взрывной вечер
Вечером субботы вражеские телеграм-каналы написали что Белгород якобы под "мощным обстрелом". В нескольких многоэтажках якобы окна. Дома повреждены.
Последствия взрывов в Белгороде / Фото из росСМИ
Российские пропагандисты заявили, что якобы один человек погиб, а 29 пострадали. Впоследствии информацию подтвердил и губернатор Гладков. Он заявил, что женщина умерла до прибытия медиков, а среди раненых якобы есть ребенок.
Также Гладков писал, что, по предварительной информации, все пострадавшие получили осколочные ранения различных частей тела. Их доставили в медучреждения
Между тем вражеское минобороны традиционно заявило о якобы "успешной работе Пе-Ве-О". Оккупанты написали о 12 "уничтоженных реактивных снарядах системы залпового огня RM-70 "Вампир".
Что известно о разрушениях
Также Гладков заявил, что в Белгороде "от прямого попадания" повреждены 4 кровли в многоквартирных жилых домах. Всего различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и 4 коммерческих объекта.
В поселке Дубовое выбита кровля и навес одного частного жилого домовладения.
Кроме того, от "прямого попадания" вспыхнули 6 автомобилей. Всего повреждена 21 машина.
Российский бомбардировщик снова "впустил" бомбу на Белгородщину
- Заметим, оккупанты снова и снова пытаются абсурдно обвинять Украину. Впрочем, российские захватчики уже неоднократно атаковали свои же населенные пункты, в частности, Белгородскую область.
- Накануне, 10 мая, российский бомбардировщик снова "уронил" бомбу. На этот раз на село Стрелковое. Авиабомбу обнаружили в поле возле домов на Охотничьей улице.
- По словам местных жителей, упала или ФАБ, или КАБ. Пока точно неизвестно.
- Интересно, что российские власти закрыли село и не впускали людей на въезд или выезд. Никакой эвакуации оккупанты не проводили.