В Белгороде прогремели мощные взрывы: горят авто, повреждения и пострадавшие

В российском Белгороде снова тревожно. Вечером 11 мая в городе прогремела серия мощных взрывов.

После "хлопков" в Белгороде вспыхнули пожары. Горят авто. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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В Белгороде взрывной вечер

Вечером субботы вражеские телеграм-каналы написали что Белгород якобы под "мощным обстрелом". В нескольких многоэтажках якобы окна. Дома повреждены.

Последствия взрывов в Белгороде / Фото из росСМИ

Российские пропагандисты заявили, что якобы один человек погиб, а 29 пострадали. Впоследствии информацию подтвердил и губернатор Гладков. Он заявил, что женщина умерла до прибытия медиков, а среди раненых якобы есть ребенок.

Также Гладков писал, что, по предварительной информации, все пострадавшие получили осколочные ранения различных частей тела. Их доставили в медучреждения

Между тем вражеское минобороны традиционно заявило о якобы "успешной работе Пе-Ве-О". Оккупанты написали о 12 "уничтоженных реактивных снарядах системы залпового огня RM-70 "Вампир".

Что известно о разрушениях

СМИ пишут, что, по предварительным данным, в дом прилетели именно. Также в сети писали, что во дворе одного из домов детонировал сбитый снаряд.

Также Гладков заявил, что в Белгороде "от прямого попадания" повреждены 4 кровли в многоквартирных жилых домах. Всего различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и 4 коммерческих объекта.

В поселке Дубовое выбита кровля и навес одного частного жилого домовладения.

Кроме того, от "прямого попадания" вспыхнули 6 автомобилей. Всего повреждена 21 машина.

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