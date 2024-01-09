Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник, отметив, что захватчикам нужно оправдать свои удары по жилищной инфраструктуре Украины. Он добавил, что RM-70 Vampire для того, чтобы ударить по Белгороду, нужно заехать на территорию России как минимум на 4 – 5 километров. Отметим, что россияне заявили, что якобы "сбили" 10 снарядов.

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"Делают это россияне сами. Им нужно определенным образом в который раз "демонизировать" украинцев. Что вот, мол, у россиян "нет другого варианта", – убежден Черник.

Военный эксперт добавил, что украинцам очень вредно разгонять нарративы врага. Тем временем война должна переходить на территорию России в обязательном порядке. Речь идет об уничтожении российской инфраструктуры. В частности, железных дорог, аэродромов, техники, а также заводов, которые производят вооружение.

Персонально я – страстный поклонник концепции, что нужно обязательно бить по самому Кремлю. То есть бить по символам, потому что символы – это Путин,

– считает Петр Черник.

Мол, если их нельзя защитить, это показывает стратегическую слабость президента России.

Сложные операции

В России в Нижнем Тагиле на железнодорожной станции Сан-Донато произошел взрыв. Но чем глубже в России происходит "хлопок" и чем больше его – тем лучше.

"Это очень сложные операции, которые происходят в так называемом "темном мире". Произошел "хлопок" – прекрасно. Потому что как вдадимся в тактический анализ, мы выдадим противнику кучу готовой информации. Пусть поломают себе головы", – подчеркнул военный эксперт.

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