Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник, отметив, что захватчикам нужно оправдать свои удары по жилищной инфраструктуре Украины. Он добавил, что RM-70 Vampire для того, чтобы ударить по Белгороду, нужно заехать на территорию России как минимум на 4 – 5 километров. Отметим, что россияне заявили, что якобы "сбили" 10 снарядов.
Смотрите также Путину "плевать" на тыл, – оппозиционер о ситуации в приграничных российских областях
"Делают это россияне сами. Им нужно определенным образом в который раз "демонизировать" украинцев. Что вот, мол, у россиян "нет другого варианта", – убежден Черник.
Военный эксперт добавил, что украинцам очень вредно разгонять нарративы врага. Тем временем война должна переходить на территорию России в обязательном порядке. Речь идет об уничтожении российской инфраструктуры. В частности, железных дорог, аэродромов, техники, а также заводов, которые производят вооружение.
Персонально я – страстный поклонник концепции, что нужно обязательно бить по самому Кремлю. То есть бить по символам, потому что символы – это Путин,
– считает Петр Черник.
Мол, если их нельзя защитить, это показывает стратегическую слабость президента России.
Сложные операции
В России в Нижнем Тагиле на железнодорожной станции Сан-Донато произошел взрыв. Но чем глубже в России происходит "хлопок" и чем больше его – тем лучше.
"Это очень сложные операции, которые происходят в так называемом "темном мире". Произошел "хлопок" – прекрасно. Потому что как вдадимся в тактический анализ, мы выдадим противнику кучу готовой информации. Пусть поломают себе головы", – подчеркнул военный эксперт.
Что происходит в стране-агрессоре
- Россия утром 8 января массированно ударила по Украине. Оккупанты тем временем заявили, что якобы "сбили" переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200. Оружие вроде бы атаковало Белгородскую область.
- Россияне жаловались на атаку по нефтебазе в городе Орел. Там был пожар. Впоследствии источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что это была атака ГУР МО. Ударить удалось с помощью украинского оружия.
- Российские власти взялись "эвакуировать" жителей Белгорода. "ПВО" оккупантов пытается что-то сбивать, но регулярно бьет по россиянам.