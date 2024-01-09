Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що загарбникам треба виправдати свої удари по житловій інфраструктурі України. Він додав, що RM-70 Vampire для того, аби вдарити по Бєлгороду, треба заїхати на територію Росії щонайменше на 4 – 5 кілометрів. Зазначимо, що росіяни заявили, що нібито "збили" 10 снарядів.

Дивіться також Путіну "плювати" на тил, – опозиціонер про ситуацію в прикордонних російських областях

"Роблять це росіяни самі. Їм треба в певний спосіб вкотре "демонізувати" українців. Що от, мовляв, у росіян "немає іншого варіанту", – переконаний Черник.

Військовий експерт додав, що українцям дуже шкідливо розганяти наративи ворога. Тим часом війна має переходити на територію Росії в обов'язковому порядку. Йдеться про знищення російської інфраструктури. Зокрема, залізниці, аеродромів, техніки, а також заводів, які виготовляють озброєння.

Персонально я – палкий прихильник концепції, що треба обов'язково бити по самому Кремлю. Тобто бити по символах, тому що символи – це Путін,

– вважає Петро Черник.

Мовляв, якщо їх не можна захистити, це показує стратегічну слабкість президента Росії.

Складні операції

У Росії у Нижньому Тагілі на залізничній станції Сан-Донато стався вибух. Та чим глибше в Росії відбувається "бавовна" і чим більше її – тим краще.

"Це дуже складні операції, які відбуваються у так званому "темному світі". Відбулося "бавовнування" – прекрасно. Бо як вдамося в тактичне аналізування, ми видамо противнику купу готової інформації. Хай поламають собі голови", – наголосив військовий експерт.

Що відбувається в країні-агресорці