"Тревожное" утро в Белгороде: россияне заявляют о работе ПВО

30 апреля 2024, 08:43
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Утром 30 апреля в России снова было "тревожное" утро. На этот раз под ударом оказался Белгород.

Там с утра выли сирены. Местные телеграмм-каналы сообщают, что в городе и Белгородском районе объявили ракетную опасность, передает 24 Канал.

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В Белгороде было громко

Около 7:40 появилась информация, что в Белгороде и Белгородском районе объявили тревогу в связи с ракетной опасностью.

Россияне заявляют, что по ракетам якобы отработало их "пе-ве-о". Информация о последствиях уточняется.

Тревога в Белгороде: смотрите видео

Местный губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к Белгороду якобы сбили воздушную цель. Впрочем, он не уточнял, чем именно атаковали по региону.

Взрывы в России: последние новости

  • Также неспокойно на в Белгороде было и 28 апреля. Тогда неизвестные дроны атаковали объект связи в регионе. По словам Гладкова, якобы под атакой БпЛА оказалось село Вязовое Краснояружского района Белгородской области.
  • В этот же день в Калужской области дроны атаковали нефтебазу. По информации от российских СМИ, в результате падения двух БПЛА самолетного типа произошел взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 кубических метров.
  • В то же время взрывы фиксировали и в Крыму, там под ударом оказался ряд регионов. Интересен тот факт, что сначала россияне заявляли о сбивании ракет-обманок, а уже потом сообщили, что над полуостровом сбили ATACAMS.

Автор: Ярослав Погончук