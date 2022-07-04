Взрывы в Белгороде: зачем на самом деле это нужно России

Ударом по Белгороду Кремль решает несколько задач: перекрывает сюжет с обстрелами Кременчуга, Одесской области, других городов, в первую очередь – в западных СМИ.

– отвлекает внимание от системной бавовны в тылах российских оккупантов;

– запугивает население, переключает внимание с неуспехов "спецоперации" и нарастающего кризиса;

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– формирует аргументы для нагнетания, чтобы затормозить поставки нам дальнобойного оружия от партнеров;

– создает почву для нового витка варварских обстрелов Харькова (и не только). Помимо прочего.

Россия устроила взрывы в Белгороде / Скриншот видео 24 канала

Важно Запад отчетливо увидел все морды в России – и лошадей, и ослов со всадниками апокалипсиса

Зачем это нужно Украине

А какие задачи могла бы теоретически решить Украина, если бы мы вдруг решили пострелять на север? Никаких. Все прозрачно. О "рязанском сахаре" я даже не вспоминаю.

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