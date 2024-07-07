Россияне жалуются из-за атаки дронов на Белгородщине

Неспокойной для россиян выдалась ночь на 7 июля. В Белгородскую область наведались неизвестные дроны.

Традиционно российское Минобороны заявило о якобы сбитии воздушных целей. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Белгород

Около 22:00 в Белгородской области была объявлена тревога из-за угрозы атаки БпЛА. После 23:00 местные начали массово сообщать о звуках пролетающих рядом дронов.

Местные фиксируют звук пролетающих дронов в Белгородской области: смотрите видео

По информации от местных телеграм-каналов звуки БпЛА были слышны над Томаровкой, Борисовкой, Красной Яругой, Алекеевкой и в Ракитянском районе.

В Минобороны России сообщили, что в промежутке между 21:15 и 23:20 российская "пе-ве-о" якобы уничтожила 7 БпЛА самолетного типа в небе над Белгородской области.

Напомним, что из-за атаки беспилотников на Белгородскую область 1 июля, в регионе произошел блэкаут. Как выяснилось впоследствии, это была совместная операция ГУР и СВР в результате которой был серьезно поврежден и остановлен Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова.