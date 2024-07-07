Традиційно російське Міноборони заявило про нібито збиття повітряних цілей. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Бєлгород

Близько 22:00 у Бєлгородській області було оголошено тривогу через загрозу атаки БпЛА. Опісля 23:00 місцеві почали масово повідомляти про звуки пролітаючих поруч дронів.

Місцеві фіксують звук пролітаючих дронів в Бєлгородській області: дивіться відео

За інформацією від місцевих телеграм-каналів звуки БпЛА було чути над Томаровкою, Борисовкою, Красною Яругою, Алєкєєвкою та в Ракитянському районі.

В Міноборони Росії повідомили, що в проміжку між 21:15 та 23:20 російська "пе-ве-о" буцімто знищила 7 БпЛА літакового типу у небі над Бєлгородської області.

Нагадаємо, що через атаку безпілотників на Бєлгородську область 1 липня, в регіоні стався блекаут. Як з'ясувалося згодом, це була спільна операція ГУР та СЗР внаслідок якої було серйозно пошкоджено та зупинено Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова.