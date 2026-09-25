Взрывы были слышны в Киеве: над городом заметили БПЛА

Ударные дроны противника в очередной раз угрожали столице. Местные жители услышали взрывы ночью 25 сентября.

Российская армия продолжает воздушную атаку на Украину. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева ночью 25 сентября?

Воздушную тревогу в Киеве объявили 25 сентября ночью в 02:42, а длилась она до 04:10. По сообщениям Воздушных сил, к столице направлялись реактивные дроны российской армии. В частности, через Коцюбинское, Вышгород, Бровары и другие города Киевской области.

Киевляне слышали взрывы и работу сил Противовоздушной обороны. Из Борисполя местные жители сообщали о пожаре.

О последствиях обстрела Киева на момент публикации подробной информации от властей еще не поступало. Однако уже известно, что в Соломенском районе столицы произошло падение БПЛА на нежилое здание.

Атака на Украину продолжается.

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Добавим, что этой ночью враг также нанес удар по Полтавской области. Произошло попадание БПЛА по объекту железнодорожной инфраструктуры.