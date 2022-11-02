Россияне терроризировали "шахидами" Черкасщину: есть попадание в объект инфраструктуры

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Черкасщине. Это произошло ночью 2 ноября.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец. По его словам, всю ночь враг терроризировал одну из общин Черкасского района.

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Оккупанты терроризировали "шахидами" Черкасщину

Как стало известно, в регионе два "шахида" сбили силы ПВО. Впрочем, один попал в объект инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали.

Никаких фото и видео. Не помогайте врагу! И берегитесь каждый раз во время тревоги!

– подчеркнул Табурец.

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