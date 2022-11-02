Россияне терроризировали "шахидами" Черкасщину: есть попадание в объект инфраструктуры
Источник:Игорь Табурец
Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Черкасщине. Это произошло ночью 2 ноября.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец. По его словам, всю ночь враг терроризировал одну из общин Черкасского района.
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Оккупанты терроризировали "шахидами" Черкасщину
Как стало известно, в регионе два "шахида" сбили силы ПВО. Впрочем, один попал в объект инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали.
Никаких фото и видео. Не помогайте врагу! И берегитесь каждый раз во время тревоги!
– подчеркнул Табурец.
Россияне атакуют Черкасщину
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщал, что враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области 31 октября. В связи с этим часть области была обесточена.
22 октября об атаке дронами-камикадзе по региону сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что враг обстрелял область во время воздушной тревоги.
Вскоре стало известно, что враги попали в объект критической инфраструктуры.
10 октября в Черкасском районе во время воздушной тревоги с 17:31 до 18:26 защитники сбили вражескую ракету. Известно, что ранен один человек. Также враг повредил около 20 частных домов.
Также российские оккупанты пытались нанести ракетный удар в Черкасской области. Под Уманью ракету врага сбили подразделения ПВО.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в сентябре сбили вражескую ракету на Уманщине. Обломки ракеты упали на частный дом.
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