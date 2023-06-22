В оккупантов будут конвульсии, как с Антоновским мостом, – Костенко о "хлопках" в Чонгаре

Во временно оккупированном Чонгаре 22 июня случился "хлопок" на двух автомобильных мостах. Это создаст проблемы для российских захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, удары по Чонгарских мостах – абсолютно обычные военные действия, направленные на уничтожение путей логистики оккупантов.

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Любая армия нуждается в отлаженной логистике. Именно так подвозят еду, оружие, боеприпасы, личный состав.

В россиян могут начаться конвульсии

Как подчеркнул Костенко, сейчас левобережье Херсонщины фактически зависит от поставок через Крымский мост. Затем всю эту технику или личный состав перекидывают через мосты на Чонгаре. Хотя есть и другая ветвь, которую меньше используют – через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и т.д.

Если мы сейчас уничтожим эти мосты, противник попытается свести понтонные переправы. Но это будут примерно такие же конвульсии, как с Антоновским мостом. Когда есть мосты, они позволяют делать непрерывную логистику. А понтоны гораздо легче повредить. Да и пропускная возможность там хуже,

– заметил Костенко.

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В общем, удары по Чонгарским мостам существенно усложнят логистику для оккупантов. Это может создать проблемы с обеспечением захватчиков, что позволит более эффективно провести контрнаступление ВСУ.

Удары по Чонгарским мостам: коротко