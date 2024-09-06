Ночью враг атаковал Днепропетровскую область: спасатели показали жуткие последствия удара

В ночь на 6 сентября российские войска обстреляли сразу несколько районов Днепропетровской области. Впоследствии спасатели показали последствия вражеской атаки.

В Синельниковском районе было уничтожено хозяйственное сооружение, повреждены жилые дома и горел легковой автомобиль. В Павлоградском – загорелась сухая трава и лес.

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Российские войска атаковали Днепропетровскую область

О вражеских обстрелах также рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, россияне с вечера и до поздней ночи атаковали регион.

По Никопольскому били беспилотниками, тяжелой артиллерией и РСЗО "Град". В райцентре есть пострадавшие. Это 62-летняя женщина и 65-летний мужчина. Повреждены 11 домов местных, гараж, 2 авто и лодка. Задело линии электропередач и газопроводы,

– написал Лысак.

В Днепропетровской ОГА показали последствия обстрела Никопольщины / Фото: Сергей Лысак

Также последствия вражеской агрессии выясняют в Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.

Сергей Лысак сообщил, что на Криворожье враг направил дрон-камикадзе. Из-за этого в одном из населенных пунктов был поврежден частный дом. К счастью, там обошлось без жертв.

Российские войска обстреляли несколько районов Днепропетровщины / Фото: ГСЧС Украины

К слову, этой ночью российские войска также атаковали Львовскую область ударными БпЛА. В ОВА рассказали, что обломки сбитого "Шахеда" упали в промышленной зоне, где также возник пожар.