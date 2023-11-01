В Днепропетровской области во время тревоги раздался взрыв: работает ПВО

В воздушных силах сообщили об угрозе баллистики для нескольких областей. В Днепропетровской области обнаружили вражеский беспилотник.

В Днепропетровской области прогремели взрывы. В Воздушных силах объяснили, с чем они связаны.

Смотрите также Тревога продолжалась более 6 часов, несмотря на 18 сбитых "Шахедов", есть попадание: все, о ночной атаке

В Днепре раздался взрыв

В 11:27 на Днепропетровщине раздалась воздушная тревога. Через 20 минут после нее в Днепре прогримел взрыв.

Ранее в 11:34 в Воздушных силах отметили, что в Днепропетровской области ПВО ведет огонь по враждебному беспилотнику.

Следует отметить, что в области еще раньше в 8:52 объявляли ракетную опасность. Затем к ней присоединились Запорожская, Одесская и Николаевская области.

В 10:15 стало известно, что ракеты двигаются в сторону Одессы. Вскоре в Воздушных силах объявили объявили отбой и сообщили, что над морем уничтожили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, выпущенные из российских самолетов тактической авиации и направленные в направлении Одесского района.

Ночная атака "Шахедов": попадание по заводу и атака военных объектов

В ночь на 1 ноября враг выпустил 20 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету X-59. Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников и ракетную цель.

О первой группе враждебных БПЛА стало известно еще около 22:00 31 октября. Уже в 23:37 в Воздушных силах сообщили о новой группе дронов. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Хмельницкой и Полтавской областях.

Во время тревоги, которая длилась более 6 часов, беспилотники маневрировали над несколькими областями Украины, в частности, Кировоградской. Там под Кропивницким обломки сбитого дрона повредили железнодорожную контактную сеть. Также угроза применения беспилотников была и для западных регионов.

К утру стало известно, что в Кременчуге враг ударил по крупнейшему в Украине нефтеперерабатывающему заводу. Люди не пострадали, а вот предприятие прекратило работу.

В Воздушных силах заявили, что в эту ночь противник пытался атаковать объекты военной и критической инфраструктуры.