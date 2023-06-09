Не Луганском единственным: Свитан рассказал, почему следует ожидать "хлопков" в Донецке

Вооруженные Силы Украины наносят удары по тыловым базам оккупантов на временно оккупированных территориях. После нескольких громких взрывов в Луганске, настанет черед оккупированного Донецка.

Об этом в эфире 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, после того как в Украине появились РСЗО HIMARS с ракетами, способными бить на 50-70 километров, оккупанты перетащили свои базы в Луганск и Донецк, где расположено много крупных промышленных предприятий.

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В Луганске каждое предприятие как тыловая база для россиян

Луганск, расположенный в 120 километрах от линии фронта, долгое время оставался в недоступности для наших Сил обороны. Поэтому, когда в Украине появились дальнобойные ракеты, начались регулярные взрывы в Луганске.

"В этом городе почти каждое предприятие – это предприятие горно-металлургического комплекса, а это означает станки, металлообработка, рампы, подъездные пути, закрытые боксы, то есть все, что нужно армии для выполнения тыловых функций", – отметил Свитан.

Роман Свитан о регулярных прилетах по временно оккупированным территориям: смотреть видео

Украинская разведка определяет приоритетные цели

Он добавил, что украинская разведка находит эти объекты, определяет отдельные цеха, где может ремонтироваться российская техника, или находятся боеприпасы, после чего ставят геометки, на которые нацеливаются ракеты.

Сейчас подобные геометки ставят в Донецке возле крупных военных объектов. Этот процесс уже начался. Сегодня, по словам Свитана, отработали ракетами по подразделению "Ахмат" – уничтожена рота оккупантов.

Что известно о взрывах на временно оккупированных территориях