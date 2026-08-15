Неизвестные БПЛА провели атаку на Донецкую область: зафиксирован сильный пожар

Неизвестные беспилотники залетели в Донецкую область. Местные жители жалуются на мощные взрывы, а на месте был зафиксирован масштабный пожар.

Об этом сообщили в Exilenova+.

Что известно о взрывах в Донецкой области?

Вечером 15 августа неизвестные дроны залетели в Донецкую область. Во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. Местные жители начали жаловаться на задымление.

Последствия атаки БПЛА: смотрите видео

Впоследствии наблюдатели сообщили, что в результате атаки, вероятно, был поражен ТЦ "Галактика". На видео видно, что огонь охватил значительную часть здания.

Пожар в ТЦ "Галактика": смотрите видео

Так называемые "местные власти" пока никак не прокомментировали атаку. Вся информация о последствиях ударов уточняется.

ТЦ "Галактика" не впервые подверглось атаке дронов: что известно?

Ночь на 14 августа оказалась неспокойной на оккупированных территориях. В частности, не спит Енакиево Донецкой области. Местные жители активно делились кадрами в сети. На одном из видео зафиксированы повторные взрывы на фоне пожара.

Сообщается, что ракеты прилетели по городу со стороны Луганского направления. После этого загорелся ТЦ "Галактика". Этот ТЦ "Галактика" имеет площадь 8 150 квадратных метров. По сообщениям местных жителей, во время пожара слышались звуки, похожие на детонацию.

Это уже второй ТЦ "Галактика", пострадавший за последние дни. Предыдущий, площадью 21 410 квадратных метров, был поврежден 10 августа в Макеевке. Эти ТЦ посещали оккупанты из-за большого количества магазинов военного снаряжения.