Повреждение железной дороги в Джанкое создало проблемы врагу
Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, благодаря этому повреждению коммуникаций, вероятно, снизится интенсивность боев на Запорожье и в Херсонской области, ведь именно этим путем оккупанты перебрасывали технику на Юг Украины.
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Вдобавок к этому, как известно, во временно оккупированной Херсонской области у россиян еще и проблемы с мостами через Днепр.
Они не знают, куда девать свои войска – или оставлять их на правом берегу, или эвакуировать на левый, а тут еще и подвоз боеприпасов остановился.
– объяснил корреспондент.
Это указывает на то, что у украинских защитников будет выгодная позиция для контрнаступлений, когда россияне останутся без боеприпасов. Именно к этому все идет, ведь сообщение и поставки нарушены довольно сильно, а автомобильным транспортом россияне не вывезут нужное количество оружия и боеприпасов.
Корреспондент из Запорожья рассказал о ситуации на оккупированных территориях: смотрите видео
Последствия взрывов в Крыму 16 августа
- Хотя повреждение железной дороги сильно повлияет на положение оккупантов, очередной "хлопок" в Крыму нанес им гораздо больший ущерб.
- Возле Джанкоя был разрушен большой склад оккупантов, боеприпасы из которого детонировали несколько часов подряд.
- По информации журналиста Андрея Цаплиенко, там россияне потеряли много техники, в том числе самоходные артиллерийские установки и РСЗО "Град". Кроме того, известно, что захватчики не успели перебросить оттуда и ракетные комплексы, предназначенные для бомбардировки Украины.
- Взрывы 16 августа звучали и на аэродроме "Гвардейское" под Севастополем. Там было 12 самолетов Су-24М и еще 12 Су-25.