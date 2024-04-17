Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что рядом с аэродромом есть Джанкойский железнодорожный узел, где сходятся сразу четыре ветки.

Смотрите также Путь диктатора на крови и костях․ Как Путин получил власть и стал олицетворением современной России

В Джанкой свозится практически вся военная амуниция, которая заходит сюда через Крымский мост. Далее все перегружают и развозят. Поэтому там могло быть много разных военных целей.

Была информация, что там удалось уничтожить С-400. Также там есть железнодорожный узел. Есть несколько военных складов. Вероятнее всего, корректировали все партизаны. Удалось найти момент, где на месте было достаточно техники, ПВО, личного состава и т.п,

– сказал Свитан.

Чем удалось попасть по аэродрому в Джанкое

Как отметил Свитан, пока нет точной информации, что именно вызвало взрывы в Джанкое. Это вполне могли быть как крылатые ракеты Storm Shadow или может даже баллистические ракеты ATACMS. Есть также экзотические версии вроде удара с С-200.

Уже была информация, что в результате удара якобы удалось уничтожить вражеский ЗРК С-400. Также есть непроверенные данные об уничтожении ракет "Циркон". Пока что нужно дождаться подтверждения информации от того же ГУР. Но ничего удивительного, если она действительно подтвердится.

Аэродромное поле – это часто десятки квадратных километров местности. Там можно разместить чуть ли не половину российской армии. А через Джанкой перебрасывают много оружия. Поэтому разведка могла это все отследить.

Там могли быть и вертолеты, и "Цирконы", и ПВО. Ради одного вертолета никто такую атаку делать не будет. Я думаю, в ближайшее время ГУР поделятся деталями, что там таки произошло,

– заметил Свитан.

Взрывы в Джанкое: коротко