В порту Феодосии стоял "Панцирь-С1": он не помог отбить ночную атаку – спутниковые снимки

Силы обороны 7 октября поразили нефтяной морской терминал во временно оккупированной Феодосии, что в Крыму. Там стояли системы ПВО, однако они не смогли отразить этот обстрел.

У Феодосии на нефтебазе также стоял и печально известный российский "Панцирь-С1". Об этом сообщают журналисты "Радио Свободы".

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Как "Панцирь-С1" не помог в отражении атаки в Феодосии

В издании рассказали, что на территории нефтебазы в Феодосии в порту с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1". В частности, установленный на подиуме "Панцирь" можно увидеть на спутниковых снимках.

"Панцирь-С1" оказался бессильным во время атаки по нефтебазе в Феодосии / Видео "Радио Свободы"

Такие же "Панцири" на подиумах ранее были установлены на территории нефтебазы в Туапсе и рядом с другими российскими объектами критической инфраструктуры. В Подмосковье они также были размещены неподалеку от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве.

Какие последствия атаки Сил обороны по Феодосии

Российские пропагандисты писали, что площадь пожара на нефтебазе в Феодосии в аннексированном Крыму увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. Представитель экстренных служб оккупантов отметил, что на месте продолжают гореть три емкости с нефтепродуктами.

В городе открыли два пункта временного размещения, утром там находилось 38 жителей соседних от нефтебазы домов. Советник так называемого "главы" Крыма Олег Крючков отметил, что к середине дня там оставалось восемь человек.

Кроме того, утром на странице Феодосийской администрации во "ВКонтакте" появилось сообщение, что в городе якобы введен режим ЧС муниципального характера. Но в телеграм-канале администрации эту информацию опровергли.

Позже так называемый "глава" администрации Феодосии Игорь Ткаченко в своем телеграм-канале написал, что режим ЧС муниципального характера ввели на территории нефтяного терминала, где продолжается пожар.

Кроме того, Феодосия, поселок Приморское и село Береговое, по данным оккупантов, частично остались без воды из-за пожара на нефтебазе. Также в городе приостановили движение электричек и перекрыли несколько дорог. Сейчас пригородные поезда уже ходят.

К слову, в Генштабе ВСУ подтвердили причастность украинских военных к атаке на нефтебазу во временно оккупированной Феодосии 7 октября. В районе объекта зафиксировано возгорание, а последствия поражения уточняются.