Это начало деоккупации Крыма, – полковник ВСУ о взрывах в Феодосии

На временно оккупированном российскими захватчиками полуострове Крым все чаще случается "хлопок". Так, утром 8 апреля взрывы раздавались в Феодосии.

Взрывы в Феодосии вполне могут быть началом операции по освобождению Крыма. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Что могло вызвать "хлопок" в Феодосии

"Вероятнее всего, это начальные действия по деоккупации территории Украины, в частности Крыма", – предположил полковник ВСУ.

По его словам, "хлопок" в Крыму в последнее время свидетельствует о том, что у Украины есть свои средства для поражения, которые могут доставать до полуострова.

Например, ОТРК "Гром-2", который разрабатывался украинским конструкторским бюро или же партнеры передали нашему государству новые образцы вооружения. В частности, соответствующую задачу могла выполнить ракета Storm Shadow.

В то же время россияне развертывают системы противовоздушной обороны в Крыму. Однако это не остановит Украину от освобождения нашего полуострова.

Мы начинаем работать. Вероятно, через месяц начнутся наступательные действия, которые уже давно анонсировали,

– сказал военный эксперт.

Так, обычно примерно за месяц до наступательных действий начинается работа по тылам врага. А оккупированный полуостров Крым является глубоким тылом российских захватчиков.

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Россияне пытаются спасти технику в Крыму

На севере Крыма в районе поселка Медведевка Джанкойского района оккупанты начали выводить технику с базы. Россияне перебрасывают ее на Запорожское и Херсонское направления и рассредоточивают. Враг делает это для того, чтобы обезопасить свою технику от "хлопка" в Крыму.

"Вероятнее всего, у них есть какая-то информация о подготовке к нанесению ударов. Поэтому они перед этим ударом рассредоточивают технику, вывозя ее из мест дислокации. Это то, что мы сегодня видим", – отметил полковник ВСУ.

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