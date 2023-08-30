В Феодосии после взрывов исчез свет: гауляйтеру Аксенову привиделась "ракета"

Во временно оккупированной Феодосии было шумно. Очевидцы видели вспышки и беспилотник. Так называемая оккупационная администрация Крыма выдвинула свою "версию" событий.

Вечером 30 августа жители временно оккупированной россиянами Феодосии слышали несколько взрывов. Кроме этого было громко в поселке Приморский.

К теме Россиянам в Крыму будет все жарче: в ГУР прокомментировали последствия "хлопка" в Феодосии

Подробности нового "хлопка" в Феодосии

Жители города сначала услышали гул, а затем – несколько взрывов. Впоследствии они увидели вспышки на улице.

После этого в Феодосии исчез свет. Сообщается, что оно отсутствовало в течение нескольких секунд.

Другие очевидцы видели дрон. Предварительно его обломки упали на здание. После этого там произошел пожар. Это могло произойти примерно в районе Керченского шоссе. В Интернете уже появились кадры с места событий.

Последствия "хлопка" в Феодосии / Фото "Крымский ветер"

Местные телеграм-каналы сообщили о движении машин скорой помощи. Они отправились из Феодосии в сторону Приморского. Также местными соцсетями распространяется непроверенная информация о якобы сбитии дрона на российской ПВО.

По словам жителей, из Феодосии трижды запускали ракеты. Люди слышали звуки "хлопков" даже в Старом Крыму. В районе очистных построек пожар.

Что сказали оккупанты

Сергей Аксенов, которого российские захватчики назначили "главой" Крыма, отчитался о якобы успешной работе ПВО. Он заявил о будто бы атаке крылатой ракетой, которую россиянам вроде бы удалось сбить.

Еще один гауляйтер Олег Крючков заявил, что ракетные обломки якобы повредили линию электропередачи. Советник Аксенова пообещал, что аварию ликвидируют в течение часа.

СМИ страны-агрессорки опубликовали кадры с места происшествия. На видео можно увидеть, как два воздушных объекта быстро пролетают на фоне большого дыма. Оккупанты попытались всех заверить, что это якобы просто пылает сухая трава в результате падения обломков.

В Феодосии что-то мощно горит: видео из соцсетей

