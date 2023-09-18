Наша работа – истощать их мощности, – Гуменюк о вечерних взрывах в Фиоленте в Севастополе
Вечером 17 сентября заявили о мощных взрывах во временно оккупированном Крыму. Они звучали ориентировочно из Фиолента.
Как оказалось, это была работа Украины. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Что известно о вечерних взрывах в Фиоленте в Севастополе
По словам Гуменюк, расположение и рассредоточенность оккупантов по крымскому полуострову очень большие и развернутые. Они пытаются перемещаться и размещаться так, чтобы не быть пораженными, прячутся за мирным населением. Это обычная тактика россиян.
Наша работа состоит в том, чтобы истощать их мощности точечными конкретными ударами. Именно поэтому не сейчас и не сразу открывается вся информация, поскольку нам нужно доразведать и убедиться, что это не была провокация, а результат спланированной работы,
– рассказала спикер ОК "Юг".
Взрывы в Крыму 17 сентября: что известно
- Во временно оккупированном Севастополе вечером 17 сентября раздался мощный взрыв. Его слышали в разных районах города.
- Сообщалось, что взрывы прогремели возле Фиолента. Они были настолько сильны, что задрожали дома.
- По предварительным данным, "прилетело" на Фиолент, где базируется 26 морской радиотехнический отряд. Также там расположена радиотехническая станция с 12 радиолокационными антеннами.
- По данным СМИ, это состоялась совместная операция ВМС и ГУР. Сразу после взрывов по Севастополю промчались скорые, а в чатах была паника.
- Отметим, что первые взрывы прогремели около 20:15. Они были очень мощными: дома затряслись. Сначала испуганные местные жители писали о двух вспышках. Взрывы доносились ориентировочно из Фиолента.