Наша работа – истощать их мощности, – Гуменюк о вечерних взрывах в Фиоленте в Севастополе

Вечером 17 сентября заявили о мощных взрывах во временно оккупированном Крыму. Они звучали ориентировочно из Фиолента.

Как оказалось, это была работа Украины. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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По словам Гуменюк, расположение и рассредоточенность оккупантов по крымскому полуострову очень большие и развернутые. Они пытаются перемещаться и размещаться так, чтобы не быть пораженными, прячутся за мирным населением. Это обычная тактика россиян.

Наша работа состоит в том, чтобы истощать их мощности точечными конкретными ударами. Именно поэтому не сейчас и не сразу открывается вся информация, поскольку нам нужно доразведать и убедиться, что это не была провокация, а результат спланированной работы,

– рассказала спикер ОК "Юг".

Взрывы в Крыму 17 сентября: что известно