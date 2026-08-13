Об этом сообщили в Supernova +.

Что известно о взрывах в Геленджике?

В 18:02 российские наблюдатели сообщили, что город подвергся атаке беспилотниками. В регионе также была объявлена воздушная тревога, а ПВО якобы начала сбивать цели.

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В 18:50 в Геленджике снова заработала ПВО. Одна из ракет упала в море. Также местные власти ничего не сообщали об атаке и последствиях ударов.



Ракета ПВО упала в море / Фото Supernova+

Впоследствии, после обстрела, российские СМИ сообщили, что в результате атаки в аэропорту Геленджика были введены ограничения.

В заявлении отмечается, что аэропорт Геленджика временно не обслуживает рейсы.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00,

– говорится в заявлении.

Напомним, что украинские дроны дальнего радиуса действия существенно ослабили систему противовоздушной обороны, прикрывавшую роскошную резиденцию Владимира Путина в Геленджике. Точечные удары лишили стратегический объект ключевых средств защиты.

7 августа недалеко от дворца в Краснодарском крае был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", а уже через два дня – расположенный рядом зенитно-ракетный комплекс С-400. Установка РЭБ использовалась для создания помех спутниковой связи Starlink.

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В пятницу, 7 августа, Силы обороны провели атаку на Геленджик. В результате удара было поражено средство радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант".

Украинские военные успешно нанесли удар по вражеской станции РЭБ на территории России. Оккупанты использовали эту установку для блокирования работы спутниковой связи Starlink.

Уничтоженный комплекс "Волна Купол Гарант" является специфической разработкой российского ВПК, главная задача которой заключается в подавлении сигналов системы Starlink.

Принцип работы этой станции РЭБ основывался на создании мощных радиопомех, направленных непосредственно в сторону аппарата. Таким образом, вражеская техника мешает спутнику принимать любые сигналы от наземных терминалов пользователей.