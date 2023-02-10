Массированная ракетная атака Харькова ночью: россияне хотят, чтобы горожане мерзли без тепла и света
Источник:Игорь Терехов
Российские военные нанесли ракетный удар по Харькову под утро 10 февраля. По имеющейся информации, оккупанты попали по объектам критической инфраструктуры.
Как заметил городской голова Харькова, серия ракетных ударов произошла в 4 утра. Отметим, что эта ночь была непростой, ведь враг совершил комбинированную атаку ракетами типа "Калибр", дронами "Шахид", а также ракетами типа С-300.
Читайте также Такой шумной ночи не было с начала лета: подробности последнего обстрела Харькова
Могут быть перебои со светом
Игорь Терехов подчеркнул, что целями российских захватчиков были объекты критической инфраструктуры. По его словам, жители города могут столкнуться с перебоями с электричеством, водо- и теплоснабжением.
Что касается жертв и разрушений, то соответствующую информацию уточняют. Игорь Терехов добавил, что над устранением последствий ракетного удара сейчас работают все городские службы, а также ГСЧС.
Заметим, что за словами главы ОВА Олега Синегубова, в эту ночь зафиксировали около 10 взрывов. Это сейчас вся информация от официальных лиц.
Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 04:02. Отбой раздался в 05:05. К сожалению, спокойно было недолго. Еще об одной тревоге сообщили уже в 05:32, а уже в 06:06 был очередной отбой. В то же время мы призываем не игнорировать сирены и оставаться в укрытиях, пока не будет отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.
Украина пока не может сбивать ракеты С-300
Это важный момент, о котором мы не устаем напоминать. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ракеты типа С-300 – это средства ПВО. Следовательно, их просто не могут сбивать такие же ракеты. К сожалению, других – у Украины пока нет. Поэтому просто не может уничтожать враждебные цели в воздухе.
Поэтому их нужно уничтожать там, где они находятся,
– подчеркнул он.
Игнатий напомнил, что ракетами С-300 оккупанты периодически бьют по Харьковщине, Николаевской области и в других прифронтовых городах. Эти ракеты способны бить на расстояние до 150 километров. И чем ближе к цели стоят комплексы, тем более точным может быть удар.
Ракеты типа С-300 так же опасны, как те же "Калибры" или другие. Они наносят немалые разрушения, а также лишают жизни мирных жителей Украины. А тот факт, что эти ракеты, созданные для сбивания воздушных целей, используются для наземных атак, – очередная демонстрация того, что Россия – страна-террористка.
Что известно о ночной атаке
- По данным телеграм-канала Monitor, враг запускал крылатые ракеты типа "Калибр" с восточного побережья временно оккупированного Крыма. По состоянию на 04:15 сообщали о взрывы в Днепропетровской и Запорожской областях
- Предварительно в Запорожской области успешно сбили 2 ракеты. Воздушное командование "Восход" сообщило, что ему удалось сбить вражеские цели на Днепропетровщине. Оно также выложило видео, на котором можно увидеть ликвидированный дрон.
- А вот ракетами С-300 оккупанты били также и по Запорожью. По данным секретаря городского совета Анатолия Куртева, зафиксировали 17 прилетов. Он также добавил, что российские военные атаковали объекты энергетической инфраструктуры.