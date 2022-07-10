Ювелирное попадание: украинские защитники накрыли базу оккупантов в Херсоне – Хлань

10 июля 2022 , 15:17
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Сергея Хланя

Утром 10 июля в Херсоне раздались громкие взрывы. По предварительной информации, ВСУ попали в воинскую часть россиян.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он отметил, что взрыв произошел в военной части по улице Пестеля.

Актуально Каждый день – минимум по одному: в МВД прокомментировали уничтожение вражеских складов с боеприпасами

В воинскую часть было два попадания

Первый раз "прилет" по части был около пяти часов утра. Тогда же вспыхнул мощный пожар, который не успели потушить до второго прилета около 10:00. Хлань называет это попадание ювелирным.

Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами. При попытке подойти поближе к шестой гимназии и узнать что-то – оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?,
– написал Хлань.

Также информацию о взрыве на месте базирования оккупантов распространил и представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что попадание по военным росгвардии подтверждают кремлевские пропагандисты. Они недовольны работой ПВО государства-агрессора.

Сейчас, пишет Братчук, эпицентр взрыва оцепили. Враги проверяют у всех приближающихся документы.

Читайте также В Алчевске случился "хлопок" на военном составе россии: боевики думают, что стреляют свои

Что известно о попадании по складам россиян: коротко

Узнайте в видео о работе HIMARS на фронте:

 

Автор: Ірина Пундор