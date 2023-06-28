Уменьшилось количество российских "карателей": куда сбежали оккупанты после удара в Геническу

Серии взрывов на оккупированной территории Херсонщины изрядно испугали оккупантов из росгвардии. Некоторые подразделения переместились в другие регионы.

Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, недавние взрывы в Геническе и ряд других случаев "хлопков" в Херсонской области серьезно повлияли на оккупантов.

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Росгвардейцы массово уезжают в другие регионы

Как отметил Молчанов, в течение июня в Херсонской области "хлопок" сошел чрезвычайно плодотворно. Различные взрывы раздавались и в Геническе, и в Скадовске и в пансионатах на западу от города. Особо удачным был прилет по базе росгвардейцев, о котором стало известно 23 июня.

Те подразделения росгвардии, которые смогли выжить после "жарки", последние полторы недели массово передислоцируются. Кто-то выехал на север Крыма, кто-то – в район Мелитополя. Из-за ударов по тылам видим уменьшение количества российских карателей. Поэтому и гражданам Украины становится легче,

– заметил Молчанов.

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На прибрежной полосе левобережной Херсона сейчас нет никаких российских оккупационных институций. Там опасаются ударов от украинской артиллерии, потому эвакуировали их на расстояние около 30 километров от берега.

Взрывы на левобережье Херсона: коротко