Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, нещодавні вибухи в Генічеську та низка інших випадків "бавовни" на Херсонщині серйозно вплинули на окупантів.

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Росгвардійці масово виїжджають в інші регіони

Як наголосив Молчанов, упродовж червня на Херсонщині "бавовна" зійшла надзвичайно плідно. Різні вибухи лунали і в Генічеську, і в Скадовську та пансіонатах на захід від міста. Особливо вдалим був приліт по базі росгвардійців, про який стало відомо 23 червня.

Ті підрозділи росгвардії, які змогли вижити після "смаження", останні півтора тижня масово передислоковується. Хтось виїхав на північ Криму, хтось – в район Мелітополя. Через удари по тилах бачимо зменшення кількості російських карателів. Тому й громадянам України стає дещо легше,

– зауважив Молчанов.

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На прибережній смузі лівобережної Херсонщини зараз немає ніяких російських окупаційних інституцій. Там побоюються ударів від української артилерії, тому евакуювали їх на відстань близько 30 кілометрів від берега.

Вибухи на лівобережжі Херсонщини: коротко