Хмельницкая область снова была под ударом: в ОВА рассказали о последствиях атаки "Шахедов"

В результате очередной атаки на Хмельницкую область было разрушено немало жилой инфраструктуры и пострадали люди. На месте работают соответствующие службы.

В субботу, 19 августа, около 03:40 в Хмельницкой области во время воздушной тревоги местные слышали взрывы. Власти сразу сообщили, что это работает ПВО по вражеским дронам типа "Шахед".

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Последствия атаки на Хмельницкую область

Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин рассказал об очередном ударе врага по Хмельницкой области.

В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях.

По его словам, две женщины получили ранения обломками стекла. Еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

Обратите внимание! На месте происшествия работают оперативные группы. Они продолжают работу по обследованию и выявлению последствий ночной атаки врага.

Не должно быть сомнений в том, что всех оккупантов, причастных к террористическим ударам по нашему государству, привлекут к ответственности. Правоохранители открывают уголовные производства по факту каждого такого преступления.

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