Хмельницкая область снова была под ударом: в ОВА рассказали о последствиях атаки "Шахедов"
Источник:Хмельницкая ОВА
В результате очередной атаки на Хмельницкую область было разрушено немало жилой инфраструктуры и пострадали люди. На месте работают соответствующие службы.
В субботу, 19 августа, около 03:40 в Хмельницкой области во время воздушной тревоги местные слышали взрывы. Власти сразу сообщили, что это работает ПВО по вражеским дронам типа "Шахед".
Смотрите также Был отвлекающий маневр, – в ОК "Юг" рассказали о ночной атаке "Шахедами"
Последствия атаки на Хмельницкую область
Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин рассказал об очередном ударе врага по Хмельницкой области.
В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях.
По его словам, две женщины получили ранения обломками стекла. Еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.
Обратите внимание! На месте происшествия работают оперативные группы. Они продолжают работу по обследованию и выявлению последствий ночной атаки врага.
Не должно быть сомнений в том, что всех оккупантов, причастных к террористическим ударам по нашему государству, привлекут к ответственности. Правоохранители открывают уголовные производства по факту каждого такого преступления.
Сколько беспилотников сбили
- В Воздушных силах утром 19 рассказали, что всего российские оккупанты выпустили по Украине ночью 17 беспилотных летательных аппаратов.
- Собственно, удалось сбить почти все цели – то есть 15 ударных дронов, которые двигались с разных направлений. Очевидно, это очень хороший результат.
- Вместе с тем взрывы ночью слышали жители Запорожской области. Об этом сообщили местные СМИ и телеграм-каналы.
- Также предупреждали о ракетной опасности для восточных регионов. Мониторинговые телеграм-каналы писали о пусках управляемых авиабомб и ракет С-300 в направлении определенных областей.